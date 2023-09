„Csak kérdezem, hogy mi a helyzet az »ukrán biolaborokkal«, amelyekkel annyira hangos volt a sajtónak egy része tavaly tavasszal? Na és az »ukrán piszkosbombával«? Tavaly őszi hírek, ugye emlékeztek rá? Hát nem azt ígérte az orosz vezetés, hogy hamarosan »tagadhatatlan bizonyítékokkal« fognak szolgálni? Na és mi van az orosz kontroll alatt lévő Jelenovkával, ahol ukrán hadifoglyokat őriztek, és ahol tavaly nyáron egy robbanás következtében több tucat ukrán hadifogoly meghalt (őket ugye genfi egyezmény védi). Akkor az folyt a csapból is, hogy Kijev szándékosan lőtte Jelenovkát, és Moszkva mutat róla bizonyítékokat. Ezt is ugye több mint egy éve várjuk.

No és mi a helyzet a Nova Kahovkai gáttal? Amikor először írtam arról, hogy egyértelműen orosz robbantás állhat az esemény mögött, az orosz narratívát terjesztők azt mondták, hogy ez nem is olyan egyértelmű, és az oroszoknak vannak bizonyítékai arról, hogy ukránok voltak. Aha. A kahovkai gát gépterme orosz kontroll alatt van - akkor is, most is. Hol van egy lefolytatott orosz vizsgálat minderről? Miért nem engedik oda a nemzetközi vizsgálóbizottságot? Négy hónap telt el, orosz oldalon teljes a csend az ügyről.

Vannak még egyáltalán emberek, akik továbbra is elhiszik ezt az egész biolaboros-piszkosbombás orosz alternatív valóságot?”

