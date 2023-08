„Azt ismerjük, amikor a törökök vendégségbe jönnek Budára, s ez a mostani török szultán sem jobb, mint az elődei. Augusztus 20-a a magyar államalapítás ünnepe, ez az ünnep a magyaroké. Ha olyan biztonsági intézkedések lesznek, mint legutóbb, még közlekedni sem lehet nyugodtan Budapesten. Mit akar Orbán Erdogan meghívásával augusztus 20-án? Ez csak szerencsétlen egybeesés, vagy a török szultán lesz a magyar államalapítás ünnepének díszvendége? A többi gyarmatosítót, a kínaiakat és az oroszokat miért nem hívja?

Ez rendkívül tapintatlan és udvariatlan a magyar néppel szemben, történelmi szempontból egyenesen tragikus, politikailag pedig végképp elhibázott. A svéd NATO-csatlakozás közös akadályozása köti össze most leginkább a két diktátort. Ezt a dicstelen együttműködést ilyen magas szintre emelni súlyos provokáció. Orbán tiszteli Erdogant és láthatóan fél is tőle. Mit akar vele Augusztus 20-án? Őt akarja mutogatni a népnek, vagy a népet akarja mutogatni Erdogannak? Mit akar adni neki? Egy török üres kézzel nem távozik.

Milyen sötét tervben töri a fejét, milyen biznisz áll vajon a háttérben? Mi köze van ennek a halaszthatatlan sürgős találkozásnak az oroszokhoz és a háborúhoz? Mit akarhat Putyin? Vagy Orbán eljátssza Erdogannak, hogy az ő tiszteletére rendezik »Európa legnagyobb tüzijátékát«?

Az, hogy az ország elsőszámú vezetője az államalapítás ünnepét nem a néppel, hanem a török szultánnal tölti, rendkívül tapintatlan, mondhatnánk, sértő és ijesztő is egyben. A magyar emberek nem csupán a várható közlekedési dugók miatt nem tudnak egy felhőtlen napot eltölteni (már ha »felhőtlen« tud lenni Magyarországon az államalapítás ünnepe, mikor az államot egy bűnszervezet foglalta el és szállta meg, és éppen felszámolja az államiságot, mert a mai Magyarország éppen most veszíti el állam jellegét), hanem még a török szultán miatt is aggódniuk kell, hogy mit keres itt.”

