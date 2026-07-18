Mégis hozzányúl a kormány a társasági adóhoz, a mértékét is felülvizsgálják

Magyarország Európa élén: ebben a kategóriában nincs előttünk senki
Sebestyén Géza szerint egyértelmű, hogy mi a magyar gazdaságstratégia szimbóluma.
A pénteken megjelent Magyar Közlöny szerint nem csak a korábban ígért kedvezményeket szigorítanák, hanem az adó mértékét is felülvizsgálhatják. Drasztikus emelés nem várható, de korábban ez nem szerepelt a kommunikációjukban.
Fontos megbízatást kapott Magyar Péter miniszterelnöktől pénteken Kármán András pénzügyminiszter. A legfrissebb Magyar Közlöny szerint ugyanis a kormányfő azzal bízta meg a tárcavezetőt, hogy vizsgálja felül a társasági adó rendszerét.
Egészen pontosan így szól a rendelet: A Kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv kapcsán tett vállalásra tekintettel felhívja a pénzügyminisztert,
hogy figyelemmel a társaságiadó-bevételek növelésének céljára és a vonatkozó európai uniós elvekre – a nagyvállalatokra vonatkozóan –
vizsgálja felül a társaságiadó-szabályozás hatékonyságát, valamint a társasági adó mértékét, megőrizve a társasági adó versenyképességét is.
Magyarországon jelenleg a taó a legkisebb Európában, ezzel messze a legversenyképesebb a kontinensen. A Fidesz-KDNP kormány a kampányban többször is azzal támadta a Tiszát, hogy ennek emelésére készülnek, amit Magyar Péterék folyamatosan tagadtak és arról kommunikáltak, hogy csak a kedvezményeket szűkítik, illetve az adóalapokat terjesztenék ki. A kormányfő a napokban is erről beszélt mindössze, az adó mértékét nem említette a változtatandó tételek között.
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Sebestyén Géza szerint egyértelmű, hogy mi a magyar gazdaságstratégia szimbóluma.
Mint ismert: ősszel több olyan sajtóhír is megjelent, amely azt állította, hogy a Tisza a 9 százalékos adókulcsot akár 25 százalékosra is emelheti. Erről azóta bebizonyosodott, hogy nem voltak valós állítások, és most sem várható hasonló, drasztikus lépés, de mindenesetre a Közlönyben az is szerepel, hogy az adó mértékét is felül kell vizsgálni. Ez a kitétel eddig nem szerepelt az új kormány kommunikációjában.
Ugyanakkor leszögezik, hogy az adónem versenyképességét is meg kell tartani. Azaz a 25 százalék valóban durva lenne, ám egy 1-2 százalékpontos emelés ugyanakkor könnyen elképzelhető.
A rendelet kissé ellentmondásos szövegezését a portfolio.hu gazdasági szakportál is megpróbálta értelmezni. Megjegyzésük szerint nem biztos, hogy az adókulcs emeléséről lesz szó, mint írták: „valószínűbb, hogy a kormány az adóalap szélesítésével és egyes adókedvezmények szűkítésével emelné bizonyos nagyvállalatok tényleges adóterhelését, nem pedig az általános 9%-os kulcsot növelné meg”. Azt ugyanakkor a lap is megjegyzi, hogy
az adó mértékét azonban előzetesen a pártkommunikációban ennyire konkrétan nem említették.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi