Mégis hozzányúl a kormány a társasági adóhoz, a mértékét is felülvizsgálják

Fontos megbízatást kapott Magyar Péter miniszterelnöktől pénteken Kármán András pénzügyminiszter. A legfrissebb Magyar Közlöny szerint ugyanis a kormányfő azzal bízta meg a tárcavezetőt, hogy vizsgálja felül a társasági adó rendszerét.

Egészen pontosan így szól a rendelet: A Kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv kapcsán tett vállalásra tekintettel felhívja a pénzügyminisztert,

hogy figyelemmel a társaságiadó-bevételek növelésének céljára és a vonatkozó európai uniós elvekre – a nagyvállalatokra vonatkozóan –