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kormány tisza Magyar Péter adó

Mégis hozzányúl a kormány a társasági adóhoz, a mértékét is felülvizsgálják

2026. július 18. 06:53

A pénteken megjelent Magyar Közlöny szerint nem csak a korábban ígért kedvezményeket szigorítanák, hanem az adó mértékét is felülvizsgálhatják. Drasztikus emelés nem várható, de korábban ez nem szerepelt a kommunikációjukban.

2026. július 18. 06:53
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Fontos megbízatást kapott Magyar Péter miniszterelnöktől pénteken Kármán András pénzügyminiszter. A legfrissebb Magyar Közlöny szerint ugyanis a kormányfő azzal bízta meg a tárcavezetőt, hogy vizsgálja felül a társasági adó rendszerét. 

Egészen pontosan így szól a rendelet: A Kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv kapcsán tett vállalásra tekintettel felhívja a pénzügyminisztert, 
hogy figyelemmel a társaságiadó-bevételek növelésének céljára és a vonatkozó európai uniós elvekre – a nagyvállalatokra vonatkozóan –

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 vizsgálja felül a társaságiadó-szabályozás hatékonyságát, valamint a társasági adó mértékét, megőrizve a társasági adó versenyképességét is.

Magyarországon jelenleg a taó a legkisebb Európában, ezzel messze a legversenyképesebb a kontinensen. A Fidesz-KDNP kormány a kampányban többször is azzal támadta a Tiszát, hogy ennek emelésére készülnek, amit Magyar Péterék folyamatosan tagadtak és arról kommunikáltak, hogy csak a kedvezményeket szűkítik, illetve az adóalapokat terjesztenék ki. A kormányfő a napokban is erről beszélt mindössze, az adó mértékét nem említette a változtatandó tételek között. 

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Mint ismert: ősszel több olyan sajtóhír is megjelent, amely azt állította, hogy a Tisza a 9 százalékos adókulcsot akár 25 százalékosra is emelheti. Erről azóta bebizonyosodott, hogy nem voltak valós állítások, és most sem várható hasonló, drasztikus lépés, de mindenesetre a Közlönyben az is szerepel, hogy az adó mértékét is felül kell vizsgálni. Ez a kitétel eddig nem szerepelt az új kormány kommunikációjában. 

Ugyanakkor leszögezik, hogy az adónem versenyképességét is meg kell tartani. Azaz a 25 százalék valóban durva lenne, ám egy 1-2 százalékpontos emelés ugyanakkor könnyen elképzelhető.  

A rendelet kissé ellentmondásos szövegezését a portfolio.hu gazdasági szakportál is megpróbálta értelmezni. Megjegyzésük szerint nem biztos, hogy az adókulcs emeléséről lesz szó, mint írták: „valószínűbb, hogy a kormány az adóalap szélesítésével és egyes adókedvezmények szűkítésével emelné bizonyos nagyvállalatok tényleges adóterhelését, nem pedig az általános 9%-os kulcsot növelné meg”. Azt ugyanakkor a lap is megjegyzi, hogy

az adó mértékét azonban előzetesen a pártkommunikációban ennyire konkrétan nem említették.

 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 22 komment

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pisapeter
2026. július 18. 12:04
Ez a pisa ,olyan ,mint a hudj a pöcegödörben. Mint cohnbéla. Mint szálasi. Mint Rosenfeld,. Mint kuncze. Mint tarr. Mint a többi tiszar
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tapir32
2026. július 18. 11:54
Magyar Péter és tsi. keltik a feszültséget, hogy eltereljék a figyelmet a hazugságaikról. Újabb gazemberséget akarnak elkövetni a nép ellen. Le Magyar Péterrel! Aki, gazdasági megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságuk következményeit a lakosságra akarják tolni. Le Magyar Péterrel!
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Berendel
2026. július 18. 11:52
"de korábban ez nem szerepelt a kommunikációjukban." És az ígéreteikben, vagy bejelentéseikben szerepelt? Mert ez lenne az érdekes, nem a kommunikációjuk.
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Burdisgarage
2026. július 18. 11:40
Nahát milyen furcsa, hazudtak a szavazóiknak. Mert annyi eszük sincs, mint a napos csibének.. Bankár olajos, gyógyszeres, lmbtkurva, román kurva, bukott fideszesek, szdsz, mszp - ez a tisza, jó reggelt rájuk szavazók. Minden volt, semmi nem lesz!
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