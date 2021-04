Pandémiás abszurd: Romániában kész az új kórház, csak nincs benne víz, gáz, villany

A polgármester csak a vállát vonogatja. Közben a város kórházainak intenzív osztályai megteltek

Az eset pontosan Botoșani városában történt, illetve történik most is. A pandémia hatására megsürgették a kórház építését (ami három éve kezdődött), 80 ággyal, Covidos betegek kezelésére alkalmasan áll is az épület, azonban lakat alatt tartják, mivel nincs benne gáz, víz, villany, csatornázás.

„Jelenleg éppen tele vannak a megyében levő kórházak intenzív osztályai. Növekszik a fertőzési ráta. Vagyis tényleg elkelne minden egyes szabad ágy.

A vadiúj kórház pedig ott áll, mint egy emlékeztető: Románia a világ legabszurdabb helyei közé tartozik.”

