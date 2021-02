Kilencvenmilliós átverőshow Baján

„Gyurcsányi trükknek” nevezte a bajai városi ellenzék a momentumos polgármester lépését. Kiderült ugyanis, hogy a járvány miatt feloszlatott tanácsadói testület egyes tagjait továbbfoglalkoztatja az önkormányzat.

„Álszent módon a haverok zsebét tömik, miközben szegénységről és megszorításról beszélnek.” „Tisztességgel dolgozó embereket rúgnak ki, de a saját aktivistáiknak milliókat fizetnek. Közben panaszkodnak, hogy nincs pénze a városnak.” „Őszintén sajnálom, hogy támogattam ezt a városvezetésnek nem nevezhető csapatot.”

Ilyen és ehhez hasonló mondatokat fogalmaztak meg Baja város lakói azt követően, hogy kiderült: a momentumos polgármester, Nyirati Klára jól megfizetett tanácsadó testülete ugyan még tavaly ősszel megszűnt,

ám titokban az öt tanácsadóból négyet azóta is továbbfoglalkoztat az önkormányzat.

„Ismét egy példa, hogy verik át a bajaiakat. Kormányzati megszorításokról beszélnek, közben saját magukat szorongatják az ilyen kiadásokkal” – adott hangot véleményének a közösségi oldalon egy bajai lakos. A városban nagy elégedetlenséget váltott ki a testület léte, főleg annak fényében, hogy egyrészt senki nem tudta körülhatárolni az általuk végzett munkát, másrészt, hogy közben elbocsátások voltak az önkormányzatnál. Erről tanúskodnak a már idézett bejegyzések is, a helyi ellenzék pedig közölte, nem kérnek a „gyurcsányi trükkökből”.

Nyirati Klára polgármester és csapata nem tépelődött sokat: a 2019-es önkormányzati választások után azonnal, az alakuló testületi ülésen elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban rendelkeztek a tanácsadói testület felállításáról. Az akkori előterjesztés szerint a hivatalos elnevezéssel Polgármesteri Tanácsadó Testület (PTT) feladatául jelölték meg a polgármesteri, képviselő testületi és a bizottsági döntések szakmai előkészítését, valamint az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok, illetve intézmények működésének átvilágítását. Továbbá azt, hogy ennek nyomán javaslatot tudnak tenni a működés racionalizálására.

Tisztázatlan jogosítványok

„Már akkor sem volt egyértelmű számunkra, pontosan milyen feladatokat is fog végezni, milyen jogosítványai lesznek a testületnek, és hogy miért is van egyáltalán szükség rájuk. Hiszen azokat a döntés-előkészítési szakmai feladatokat, amelyeket a polgármesterasszony az előterjesztésben megjelölt, a különböző jogszabályok által rögzítetten végzi a jegyző, a hivatal munkatársai, a szakbizottságok, illetve az önkormányzati cégeket felügyelő bizottsági tagok” – mondja lapunknak Kámánné Bari Bernadett, a helyi képviselő-testület fideszes frakcióvezetője. Kámánné kérdésére a polgármester még 2019-ben, az önkormányzat alakuló ülésen azt válaszolta, hogy a tanácsadó testületre „a munka racionalizálása miatt” van szükség, illetve azért is, hogy a képviselő-testületi ülések során „ne menjenek bele pártpolitikai csatározásokba”.

Hiába a magyarázat, nagy felháborodást váltott ki a lakosokból a PTT létrehozása, egymás között és a különböző fórumokon a mai napig csak

„kilencvenmilliós” tanácsadó testületnek nevezik a grémiumot.

Ez az eposzi jelző pedig nem más, mint az akkor ismert három fő tanácsadó szuperbruttósított fizetése, a testület eredetileg tervezett ötéves fennállása során.

Teljes átszervezés, forgalmi káosz

Bár már eltelt egy év azóta, hogy a tavaly februári rendkívüli testületi ülésen a városvezetés benyújtotta a cégek működésének teljes átszervezésével kapcsolatos előterjesztést, a Fidesz KDNP képviselőcsoportjának tagjai – annak ellenére, hogy több ízben is kérték a polgármestertől – nem kaptak semmilyen hivatalos anyagot arról, hogy egészen pontosan milyen szerepe volt az átszervezésben a PTT-nek.

„A másik terület, ahol valamelyest érzékelni lehetett a PTT tevékenységét, az a teljes forgalmi káosz a város főterén, a Szentháromság téren” – mondja lapunknak Kámánné. Mint magyarázza, a PTT egyik tagjára forgalomtechnikai kérdések voltak bízva, ám azon túl, hogy több ízben is lezárták a tér egyes szakaszait, semmi más kézzelfogható intézkedés nem történt. „Hol egy, hol kettő térszelvényt zártak le, eleinte arra hivatkozva, hogy rendezvények helyszíne lesz, és bár ezt a járvány felülírta, azóta sem adták vissza a forgalomnak a négy térszelvény egy, mai napig lezárt részét” – hangsúlyozza Kámánné.

Köztudott az is: fizetőssé szerették volna tenni a parkolást,

ám ezt az ötletet egyelőre félretették a járvány okozta vészhelyzet miatt.

A több, mint érdekes megszűnés

A lakosság folyamatos elégedetlenségét látva végül megszüntették a testületet. Nem is akárhogy: azt a városvezetést alkotó, a 2019-es önkormányzati választásokon a városvezetésben többséget szerző Sikeres Bajáért Egyesület tagjai közül indítványozta valaki. Ezt az indítványt Nyirati Klára polgármester elfogadta, majd benyújtotta az SZMSZ-módosítást, a PPT pedig megszűnt. „Hogy a lakosok is megtudják, milyen szakmai munkát végeztek a pénzükből, kézzelfogható beszámolót kértem polgármesterasszonytól. A decemberi ülésre ígértek választ, ám az a vészhelyzet miatt elmaradt, és azóta sem kaptam erről tájékoztatást” – mutat rá Kámánné Bari Bernadett. „Márpedig ennek a testületnek a felelőssége az önkormányzati cégeknél végbemenő átszervezések, hiszen a szakmai megalapozó döntéseket ők készítették elő”.

Válasz érkezett viszont a képviselő azon kérdésére, miszerint, a korábbi PTT-tagok közül van-e olyan, aki a PTT megszűnését követően bármilyen szerződéses jogviszonyt létesített az önkormányzattal, vagy bármelyik önkormányzati céggel. Kiderült: a tisztségét a tanácsadói testület hivatalos fennállása alatt betöltő öt főből négyet továbbfoglalkoztatott az önkormányzat. A PTT tagjai voltak: Búcsú Lajos, a polgármester főtanácsadója; Csontos Attila és Gömzsik Zita az önkormányzati cégek átvilágításával és a működés racionalizálásával volt megbízva; Járai Zoltán feladata volt a közlekedéstechnikai kérdések kidolgozása, míg Pittenauer Zoltánra a cégek átszervezésével kapcsolatos jogi feladatok elvégzése hárult.

Búcsú havi bruttó 480 ezer, míg Járai Zoltán 250 ezer forintos megbízási díjjal tevékenykedik. A másik két testületi tag – Gömzsik Zita és Pittenauer Zoltán – a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása alapján előbbi havi bruttó 384 ezer, utóbbi 350 ezer forintos megbízási díjért lett továbbfoglalkoztatva az önkormányzati cégnél.

„Tehát a korábbi öt tag közül négy főnek létesített új jogviszonyt az önkormányzat a költséghatékonyság és a racionalizáció jegyében”

– mondta Kámánné Bari Bernadett, utalva a PTT létrehozásának polgármester által megfogalmazott indokára.