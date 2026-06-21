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sulyok tamás országgyűlés Magyar Péter

Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn – Magyar Péter titokzatos Facebook-bejegyzést tett közzé

2026. június 21. 18:02

Jöhet a vagyonvisszaszerzési hivatal, csak az nem világos, hogy mikor.

2026. június 21. 18:02
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Magyar Péter miniszterelnök vasárnap rejtélyes hangvételű bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán, amelyben bejelentette a hétfői rendkívüli kormányülést, majd azt követő frakcióülést.

Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit”

– írta a kormányfő. A posztban Magyar Péter utalt azokra a közjogi tisztségviselőkre, akiknek a leváltását követeli, és akiket rendszeresen „Orbán Viktor bábjainak” nevez. A miniszterelnök a köztársasági elnöktől kezdve az alkotmánybírákon át a legfőbb ügyészig és a Kúria elnökéig a legtöbb korábbi tisztségviselőt menesztené.

Korábban határidőt szabott nekik az „önkéntes” lemondásra, majd Alaptörvény-módosítással fenyegetőzött az elmozdításuk érdekében.

Különösen feszült a helyzet Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban, akiről Magyar Péter legutóbb úgy nyilatkozott: „alkotmányos puccskísérlete elbukott, mennie kell”.

Össze-vissza beszél a miniszterelnök

Magyar Péter néhány napja megígérte, hogy ezen a héten biztosan benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló jogszabályt. Szombaton a miniszterelnök viszont azt közölte, hogy a jövő héten nem nyújtják be a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, hanem azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Vasárnap reggel azonban már újra arról számolt be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben mind a vagyonvisszaszerzési hivatalt létrehozó javaslatot, mind pedig a hozzá kapcsolódó Alaptörvény-módosítást.

Nyitókép forrása: Olivier Matthys / AFP

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Összesen 43 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 21. 19:10
johannluipigus 2026. június 21. 19:06 @antoniosalazar "Melyik az a 8 zsidó te kisnyilas?" Maga hülye? Mondta itt bárki is, hogy a nyóc gyáva szarféreg zsidrák lenne? Te te tetves kisnyilas. Galiciából szalajtott gyáva szarférgek beszartak poloskától
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0
0
johannluipigus
2026. június 21. 19:06
@antoniosalazar "Melyik az a 8 zsidó te kisnyilas?" Maga hülye? Mondta itt bárki is, hogy a nyóc gyáva szarféreg zsidrák lenne?
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1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 21. 19:01
Nem lehet vizsgálat tárgya a miniszterelnök NER-es korszaka. A hivatal megalakulásának ez a fő irányvonala.
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4
0
antoniosalazar
2026. június 21. 19:00
johannluipigus 2026. június 21. 18:41 @antoniosalazar "A mára már 8 alkotmánybíró kvázi vétója sokat mondó." Ez sajnos így van. Galiciából szalajtott gyáva szarférgek beszartak poloskától. Melyik az a 8 zsidó te kisnyilas?
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