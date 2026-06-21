Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn – Magyar Péter titokzatos Facebook-bejegyzést tett közzé

Magyar Péter néhány napja megígérte, hogy ezen a héten biztosan benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló jogszabályt. Szombaton a miniszterelnök viszont azt közölte, hogy a jövő héten nem nyújtják be a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, hanem azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Vasárnap reggel azonban már újra arról számolt be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben mind a vagyonvisszaszerzési hivatalt létrehozó javaslatot, mind pedig a hozzá kapcsolódó Alaptörvény-módosítást.

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