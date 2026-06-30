Már a Helsinki Bizottság is aggódik a vagyonvisszaszerzési hivatal felhatalmazásai miatt

A Magyar Helsinki Bizottság is aggodalmát fejezte ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat miatt, ezzel kapcsolatos véleményét el is küldték a kormánynak. Mint a 444.hu írja: a szervezet szerint a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival.