Már a Helsinki Bizottság is aggódik a vagyonvisszaszerzési hivatal felhatalmazásai miatt

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
A kormány szándéka szerint például még a bírói felülvizsgálat alól is ki lehetne vonni.
A Magyar Helsinki Bizottság is aggodalmát fejezte ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat miatt, ezzel kapcsolatos véleményét el is küldték a kormánynak. Mint a 444.hu írja: a szervezet szerint a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival.
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Hadházy Ákosnál alkalmasabb elnöke nem lehet a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak.
A bizottság szerint számos hiányossága van a tervezetnek.
A legfontosabb, hogy a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól
– írják.
Mint fogalmaznak: már csak azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. „Bármely közvagyon-felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást” vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet vonhatna magáncégeket, amennyiben
megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének.
A bizottság javaslata, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Az alapvető jogok biztosa pedig az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal tevékenységét.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert