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kormány helsinki bizottság nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal

Már a Helsinki Bizottság is aggódik a vagyonvisszaszerzési hivatal felhatalmazásai miatt

2026. június 30. 11:21

A kormány szándéka szerint például még a bírói felülvizsgálat alól is ki lehetne vonni.

2026. június 30. 11:21
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A Magyar Helsinki Bizottság is aggodalmát fejezte ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat miatt, ezzel kapcsolatos véleményét el is küldték a kormánynak. Mint a 444.hu írja: a szervezet szerint a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival. 

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Idézőjel

Nem igaz, hogy erre szavaztunk volna április 12-én

Hadházy Ákosnál alkalmasabb elnöke nem lehet a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak.

A bizottság szerint számos hiányossága van a tervezetnek.

A legfontosabb, hogy a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól

– írják. 

Mint fogalmaznak: már csak azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. „Bármely közvagyon-felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást” vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet vonhatna magáncégeket, amennyiben 

megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének.

A bizottság javaslata, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Az alapvető jogok biztosa pedig az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal tevékenységét.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 37 komment

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Sorrend:
kobi40
2026. június 30. 13:19
Rákosi “igazoltatási” bizottsága: kitelepítés, börtön, vagyon elkobzás. Bemondásra.
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1
0
florin
2026. június 30. 13:09
De jó is lesz mekünk!!! Legfeljebb apáink, nagyapáink elmondásából tudjuk mi is volt az ÁVH. Csak mondom, a kampányban is elég volt rámutatni csupán sejtetéssel, mindenféle konkrét bizonyíték nélkül a kormánypárti emberekre. Sikeres volt, mert az “egyszerű emberek” tömegei úgy beszopták mint annak rendje és módja
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2
0
bigfater73
2026. június 30. 13:02
Fosos kisfogházat már tataroztatja!
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3
0
pollip
2026. június 30. 12:52
Rákosista Tisza! Kérlek, oszd meg, hogy mindenkihez eljusson:-))))
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2
0
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