Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni.
„Senkire sem tartozik mások magánélete, ez alapszabály. Még akkor sem, ha az illető közszereplő vagy politikus. Magyar Péter ugyanakkor rendre közüggyé teszi a saját magánéletét, aminek már vannak politikai és közéleti következményei.
Magyar Péter már a politikai feltűnése elején közölte a nyilvánossággal, hogy Vogel Evelin a barátnője. Állítása szerint 2024. májusában lett számára világos, hogy Vogel Evelin zsarolja.
2024. június 12-én közölte, hogy szakított Vogel Evelinnel.
2024. június 21-én elment az Ötkert nevű szórakozóhelyre, ahol vállalhatatlanul viselkedett, a biztonsági őrök ki is dobták, egy ember telefonját pedig ellopta és a Dunába dobta.
Magyar Péter az eset után bocsánatot kért és közölte, hogy ő valójában nem ilyen ember, soha többet nem csinál ilyet ezután.
2024. augusztus 3-án mindezek ellenére saját állítása szerint elment Vogel Evelinnel (akiről már hónapokkal korábban tudta elvileg, hogy zsarolja) egy házibuliba, ahol saját bevallása szerint kábítószer volt az asztalon és hosszasan ott is maradt.
2026. február 10-án azt közölte, hogy az »akkori barátnőjével« volt a kábítószeres házibuliban.
Ennek ellentmondva 2026. február 12-án már azt közölte, hogy Vogel Evelinnel volt ott, aki akkor már nem volt a barátnője.
Ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni: Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki össze-vissza beszél, folyamatosan hazudik.
Egy ilyen emberre nem lehet rábízni az országot, ez szerintem teljesen világos!”
