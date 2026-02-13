Magyar Péter az eset után bocsánatot kért és közölte, hogy ő valójában nem ilyen ember, soha többet nem csinál ilyet ezután.

2024. augusztus 3-án mindezek ellenére saját állítása szerint elment Vogel Evelinnel (akiről már hónapokkal korábban tudta elvileg, hogy zsarolja) egy házibuliba, ahol saját bevallása szerint kábítószer volt az asztalon és hosszasan ott is maradt.

2026. február 10-án azt közölte, hogy az »akkori barátnőjével« volt a kábítószeres házibuliban.

Ennek ellentmondva 2026. február 12-án már azt közölte, hogy Vogel Evelinnel volt ott, aki akkor már nem volt a barátnője.

Ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni: Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki össze-vissza beszél, folyamatosan hazudik.