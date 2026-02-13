Ft
02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Vogel Evelin Magyar Péter Deák Dániel

Kétszínű és zűrös alak

2026. február 13. 10:28

Ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni.

2026. február 13. 10:28
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Senkire sem tartozik mások magánélete, ez alapszabály. Még akkor sem, ha az illető közszereplő vagy politikus. Magyar Péter ugyanakkor rendre közüggyé teszi a saját magánéletét, aminek már vannak politikai és közéleti következményei.

Magyar Péter már a politikai feltűnése elején közölte a nyilvánossággal, hogy Vogel Evelin a barátnője. Állítása szerint 2024. májusában lett számára világos, hogy Vogel Evelin zsarolja.

2024. június 12-én közölte, hogy szakított Vogel Evelinnel.

2024. június 21-én elment az Ötkert nevű szórakozóhelyre, ahol vállalhatatlanul viselkedett, a biztonsági őrök ki is dobták, egy ember telefonját pedig ellopta és a Dunába dobta.

Magyar Péter az eset után bocsánatot kért és közölte, hogy ő valójában nem ilyen ember, soha többet nem csinál ilyet ezután.

2024. augusztus 3-án mindezek ellenére saját állítása szerint elment Vogel Evelinnel (akiről már hónapokkal korábban tudta elvileg, hogy zsarolja) egy házibuliba, ahol saját bevallása szerint kábítószer volt az asztalon és hosszasan ott is maradt.

2026. február 10-án azt közölte, hogy az »akkori barátnőjével« volt a kábítószeres házibuliban. 

Ennek ellentmondva 2026. február 12-án már azt közölte, hogy Vogel Evelinnel volt ott, aki akkor már nem volt a barátnője.

Ebből a zavaros és önellentmondásos kronológiából több politikai következtetést is le lehet vonni: Magyar Péter egy kétszínű és zűrös alak, aki össze-vissza beszél, folyamatosan hazudik.

Egy ilyen emberre nem lehet rábízni az országot, ez szerintem teljesen világos!”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 20 komment

kisnyugdijas-2
2026. február 13. 12:00
Újra visszatértünk a jól ráillő "poloska" névre. Akasztják a hóhért. Azért a kis seggdugasz egy drogtesztet is bevállalna? nem hiszem. Nézzünk magunkba, mit is tennénk: 1. Belépünk egy laklásba, ahol ismeretlenek ülnek, cuccal maguk előtt. Mit teszünk? Menekülünk, vagy beleszippantunk. Csak az nem rémül meg, aki már otthonosan mozog ebben a közegben. Persze fel sem merül, hogy véletlenül razzia lesz ott? Tudatosan vállalta a rizikót? 2. Emeljük a tétet: Ha ezen ismeretlenek előtt pl. fegyver van, akkor azonnal kifordulunk az ajtón vagy maradunk és jót bulizunk? Életszerűtlen hazugság, hogy MP nincs ebben benne nyakig. Idióta.
Válasz erre
1
0
fotos88
2026. február 13. 11:21
Fú hát ilyen gerinctelen alakot... Az a jó, hogy a 15 éve regnáló hatalom mindent beismer, mindent elmond, mindenért felelősséget vállal és semmiről nem hazudik a társadalomnak. Náluk minden tiszta. Asszisztáljunk még nekik. Így is tök büszkék lehetünk, hogy Üzbegisztán, Ruanda, Kamerun, Uganda vagy éppen Nicaragua és persze Oroszország mellett nekünk van a legrébben megválasztott uralkodónk. Tapsolhat magának az összes fejlődő ország. Köztünk mi is. Ez önmagában szégyen, emberek. Fejlett társadalom ilyet nem enged meg magának. Még 4 év Fidesz és választás sem lesz többé.
Válasz erre
0
4
regi-nyarakon21
2026. február 13. 11:13
Ez sehogy se stimmel. De hát mikor mondott ő igazat?
Válasz erre
3
0
Agricola
2026. február 13. 11:10
Állította Magyar: több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Minden vendég szükségletei szerint dúskálhatott a javakban! A svédasztal a vendéglátásban az ételek olyan felszolgálási módja, ahol ahelyett, hogy az egyes fogáso-kat a szervírozás sorrendjében a vendég asztalánál szolgálnák fel, az összes fogást egy vagy több asztal-ra, esetleg pulton elhelyezve tálalják és ahonnan a vendégek azután magukat kiszolgálva válogathatnak az ételekből.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!