Magyar Péter a Fidesz malmára hajtja a vizet: akarata ellenére tesz szívességet a kormánynak a Tisza Párt

Szánthó hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt 20 évben Magyarországnak juttatott uniós támogatások négyszeresét, 280 milliárd eurót adott már oda Ukrajnának, és ezt az összeget nem akarják veszni hagyni. Ezért háborúba akarnak menni, ahhoz pedig még több pénz kell, amit „vagy hitelekből, vagy az adófizetőktől teremtenek elő”. Mivel szerinte a Tisza a háborúpárti Néppárt tagjaként a brüsszeli gépezet része, elvtelenül támogatja is ezt a tervet:

Ukrajna finanszírozását adóemelésekkel, nyugdíjelvonásokkal és a rezsicsökkentés megszüntetésével érnék el.

A Központ főigazgatója arra is rámutatott, hogy a Tiszának felesleges köntörfalaznia, mert a csomagban szereplő tételeket korábban baloldali szakértőik pontról pontra elmondták, és ugyanezek köszönnek vissza a brüsszeli követeléslistákban is: többkulcsos szja, a családi kedvezmények és a kkv-támogatások megszüntetése, valamint a 13. havi nyugdíj eltörlése.

A fórumon Kusovszky Imréné nyugdíjasszakértő arról beszélt, hogy „a régi kommunisták még mindig zavarják a közéletet”. Szerinte a józan tapasztalat bizonyítja, hogy „amit korábban tettek, az is rossz volt”, szociálisan pedig érzéketlenek: az idős embereket „csak cukkolják, ezért nem hiába választottak 2010-ben új kormányt”. Cehla Béla egyetemi tanár élesen bírálta a Tisza tervezett lépéseit, szerinte a munkaalapú gazdaság működik, a kormány családpolitikája pedig példaértékű, s mindez veszélybe kerülne Magyar Péterék miatt. Pásztor Szabolcs közgazdász a megszorító csomaggal kapcsolatban arra hívta fel külön a figyelmet, hogy a most rekordalacsony társasági adó emelkedése magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését, pedig jelenleg ez az ország egyik stratégiai versenyképességi előnye a régióban.

(MTI)