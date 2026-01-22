Ft
01. 22.
csütörtök
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza alapjogokért központ magyar péter szánthó miklós brüsszel

Magyar Péter a Fidesz malmára hajtja a vizet: akarata ellenére tesz szívességet a kormánynak a Tisza Párt

2026. január 22. 16:32

Szánthó Miklós szerint Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza.

2026. január 22. 16:32
null

Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza, mi meg beszélünk a megszorítócsomagjukról. Ez így rendben van.

„A háborúhoz pénz kell, ehhez pedig megszorítások kellenek. Ezt akarja megvalósítani a Tisza, mert Brüsszel erre utasította” – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport országjárásának debreceni ülésén. A Munkacsoport szakmai kerekasztal-beszélgetésén – Törcsi Péter, az Oeconomus elnökének moderálásával – Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja, Cehla Béla, a Debreceni Egyetem tanára vett részt. A szakértők egybehangzóan szociálisan érzéketlennek, munka- és családellenesnek, versenyképesség-rombolónak írták le a Tisza csomagot.

Szánthó Miklós a decemberi budapesti rendezvény után most Debrecenben rámutatott: a Tisza megszorító csomagja – amelynek hatása több mint 7500 milliárd forintra tehető – a munkavállalókat, a családokat és a nyugdíjasokat is súlyosan érintené. A Tisza nem hiába tagadja annak létezését, és nem beszél róla: lakatot tettek a jelöltek szájára is, hiszen Tarr Zoltán korábban elismerte: „nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk”. A főigazgató szerint így az a helyzet alakult ki, hogy 

„a jobboldal beszél a Tisza programjáról, a Tisza pedig promózza a jobboldal szlogenét”, utalva arra, hogy Magyar Péter le akarta védetni a „Fidesz, a biztos választás” üzenetet.

Szánthó hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt 20 évben Magyarországnak juttatott uniós támogatások négyszeresét, 280 milliárd eurót adott már oda Ukrajnának, és ezt az összeget nem akarják veszni hagyni. Ezért háborúba akarnak menni, ahhoz pedig még több pénz kell, amit „vagy hitelekből, vagy az adófizetőktől teremtenek elő”. Mivel szerinte a Tisza a háborúpárti Néppárt tagjaként a brüsszeli gépezet része, elvtelenül támogatja is ezt a tervet: 

Ukrajna finanszírozását adóemelésekkel, nyugdíjelvonásokkal és a rezsicsökkentés megszüntetésével érnék el. 

A Központ főigazgatója arra is rámutatott, hogy a Tiszának felesleges köntörfalaznia, mert a csomagban szereplő tételeket korábban baloldali szakértőik pontról pontra elmondták, és ugyanezek köszönnek vissza a brüsszeli követeléslistákban is: többkulcsos szja, a családi kedvezmények és a kkv-támogatások megszüntetése, valamint a 13. havi nyugdíj eltörlése.

A fórumon Kusovszky Imréné nyugdíjasszakértő arról beszélt, hogy „a régi kommunisták még mindig zavarják a közéletet”. Szerinte a józan tapasztalat bizonyítja, hogy „amit korábban tettek, az is rossz volt”, szociálisan pedig érzéketlenek: az idős embereket „csak cukkolják, ezért nem hiába választottak 2010-ben új kormányt”. Cehla Béla egyetemi tanár élesen bírálta a Tisza tervezett lépéseit, szerinte a munkaalapú gazdaság működik, a kormány családpolitikája pedig példaértékű, s mindez veszélybe kerülne Magyar Péterék miatt. Pásztor Szabolcs közgazdász a megszorító csomaggal kapcsolatban arra hívta fel külön a figyelmet, hogy a most rekordalacsony társasági adó emelkedése magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését, pedig jelenleg ez az ország egyik stratégiai versenyképességi előnye a régióban.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

csulak
2026. január 22. 16:57
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
5m007h 0p3ra70r
2026. január 22. 16:46
Pedig promózhatná görcspedró azt is, hogy képzeli el a kormányát a kovácsgizikkel meg a kispistákkal. Mert a szakértő tanácsadói nem szeretnék a munahelyi felettesüknek.
