„500 évente születik ilyen vezető, mint Orbán Viktor!” – Békés Márton volt a Hotel Lentulai vendége

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
A Tisza elnökének támogatóit míg a saját szavazóik sem kedvelik.
A Hotel Lentulai legújabb epizódjában Lentulai Krisztián vendége Békés Márton, aki nemcsak a 2026 felé tartó hazai politikai térképet rajzolja fel a maga szemüvegén keresztül, hanem azt is megmutatja, szerinte mi az a kulturális háttér, ami egy oldalt igazán egyben tud tartani.
A beszélgetés meglepően indul: rock–punk–hardcore, régi zenék, pólók, generációs élmények – majd innen kanyarodik át oda, ami sokakat a legjobban érdekel:
mi tartja stabilan a kormányoldalt, mennyire valós az ellenzéki „kormánybuktató hangulat”, és milyen jelenségként írható le a Tisza Párt.
Békés Márton markáns állításokat tesz arról, hogy mitől működik tartósan egy politikai oldal, miért számít szerinte a közösség „láthatatlan infrastruktúrája”, és hogyan válik a közhangulat alakítása önálló politikai tényezővé.
A végén pedig jönnek a Hotel Lentulai-klasszik rovatok is: gyors jellemzések közéleti szereplőkről, majd a képmutató rovat – villámrajzzal.
