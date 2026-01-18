„500 évente születik ilyen vezető, mint Orbán Viktor!” – Békés Márton volt a Hotel Lentulai vendége

2026. január 18. 10:00

A Hotel Lentulai legújabb epizódjában Lentulai Krisztián vendége Békés Márton, aki nemcsak a 2026 felé tartó hazai politikai térképet rajzolja fel a maga szemüvegén keresztül, hanem azt is megmutatja, szerinte mi az a kulturális háttér, ami egy oldalt igazán egyben tud tartani.

A beszélgetés meglepően indul: rock–punk–hardcore, régi zenék, pólók, generációs élmények – majd innen kanyarodik át oda, ami sokakat a legjobban érdekel: mi tartja stabilan a kormányoldalt, mennyire valós az ellenzéki „kormánybuktató hangulat”, és milyen jelenségként írható le a Tisza Párt. Békés Márton markáns állításokat tesz arról, hogy mitől működik tartósan egy politikai oldal, miért számít szerinte a közösség „láthatatlan infrastruktúrája”, és hogyan válik a közhangulat alakítása önálló politikai tényezővé. A végén pedig jönnek a Hotel Lentulai-klasszik rovatok is: gyors jellemzések közéleti szereplőkről, majd a képmutató rovat – villámrajzzal.

