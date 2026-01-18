Ft
01. 18.
vasárnap
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
békés márton lentulai krisztián hotel lentulai orbán viktor

„500 évente születik ilyen vezető, mint Orbán Viktor!” – Békés Márton volt a Hotel Lentulai vendége

2026. január 18. 10:00

A Hotel Lentulai legújabb epizódjában Lentulai Krisztián vendége Békés Márton, aki nemcsak a 2026 felé tartó hazai politikai térképet rajzolja fel a maga szemüvegén keresztül, hanem azt is megmutatja, szerinte mi az a kulturális háttér, ami egy oldalt igazán egyben tud tartani.

2026. január 18. 10:00
null

A beszélgetés meglepően indul: rock–punk–hardcore, régi zenék, pólók, generációs élmények – majd innen kanyarodik át oda, ami sokakat a legjobban érdekel: 

mi tartja stabilan a kormányoldalt, mennyire valós az ellenzéki „kormánybuktató hangulat”, és milyen jelenségként írható le a Tisza Párt.

Békés Márton markáns állításokat tesz arról, hogy mitől működik tartósan egy politikai oldal, miért számít szerinte a közösség „láthatatlan infrastruktúrája”, és hogyan válik a közhangulat alakítása önálló politikai tényezővé.

 A végén pedig jönnek a Hotel Lentulai-klasszik rovatok is: gyors jellemzések közéleti szereplőkről, majd a képmutató rovat – villámrajzzal.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

jump-ing
•••
2026. január 18. 12:21 Szerkesztve
Hát ez így nem teljesen igaz. Legalább évente születik egy egy ilyen valamelyik cigányputriban de a zöme börtönben végzi. Ezek után nagyon remélem, hogy jövőben 500 évben egyszer se jut többé ilyen országlókupec rom a hatalomba. (orbánc igány nagy tanítónk megmutatta, hogy falánk disznóra moslékot bízni aligha lehet) Válastás előtt nézzázek meg Márki Zay Pétert mekkorát fejlődött. Sőt bizonyított is Hódmezővásárhelyen. Alkalmasabb és hitelesebb mindegyik favorizált csődtömegnél. (legutóbb még nem volt így!)
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 18. 12:02
Fideszes nem találja a helyét a világban, amíg nem barna a nyelve. :) Szánalmas, gerinctelen seggnyaló a magyar.
Válasz erre
0
1
dejavu
2026. január 18. 12:01
janicsar-2 2026. január 18. 11:59 Több! Mátyás király volt hasonló kaliberű vezetője Magyarországnak tényleg csak a személyi kultusz maradt?
Válasz erre
1
0
janicsar-2
2026. január 18. 11:59
Több! Mátyás király volt hasonló kaliberű vezetője Magyarországnak. Szerintem Orbán Viktor az ő tanítványa. Az eu őszinte sajnálatára.
Válasz erre
0
1
