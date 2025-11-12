„Úgy esett, hogy összemérhető végre Orbán Viktor és Magyar Péter, hiszen Rónai Egonhoz mind a ketten bementek belátható időn belül. Mivel a fél ország épp a november 11-i Orbán, Rónai interjút értelmezi a maga ízlésének megfelelően azon gondolkodtam, hogy Magyar Péternek ez most milyen érzés lehet. Főleg egy olyan hétvége után, amit még Trump sem felejt el egy ideig.

TL;DR

Aki esetleg még nem tudná, ma a politika 90%-ban a narratíva uralásáról szól, vagyis arról, hogy ki tud hangosabb lenni, kire figyelnek többen, kiről írnak többen. Ez önmagában olyan szomorú, hogy sokan csak emiatt az országból való elköltözéssel kacérkodnak. Nem bírják tovább a folyamatosan pörgetett indulat szerencsekereket. Igaz, ez a legtöbb demokráciában ma már napi rutin, de azért nekünk megvannak a magunk sajátosságai.

Kóczián Péter és Gajdics Ottó állapították meg a Közbeszédben nemrég, hogy Magyarországon kultuszok harcolnak egymással. A cicás és a kutyás csoport. Így, ha Orbán Viktor nem tud minden újságírói kérdésre válaszolni, legyen az egy KSH adat elemzése, vagy a szociális rendszer kritikája, bizonyára elnézőbb vele a Fideszes mag, mint a bizonytalan, vagy az ellenzéki. És ugyanez fordítva. Ha Magyar Péter lepropagandistázza Rónai Egont, ahol ő maga is többször tiszteletét tette, bizonyára a Tiszás mag ezt elhiszi neki. Mármint azt, hogy akkor nem propaganda, ha Péter megy be, csak, akkor, ha Viktor, vagy ha Klára, vagy, ha László…

Nyilván Orbán Viktor mögött egy igazi csapat van, 15 év, sőt 19 év kormányzás, stabil család, olyan spanokkal, mint Donald Trump, vagy mint az interjúból megtudtuk Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ezzel szemben Péternek nincsenek ilyen barátai, nem kormányoz 19 éve, és valószínűleg ilyen csapata sincs. Ebből a szempontból világbajnok teljesítmény, amit szinte egy emberként elért, de épp ezért baromi veszélyes is. Miért?