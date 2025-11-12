Máris újabb mérföldkőhöz ért az Orbán Viktor-interjú nézettsége, pedig még egy napja sincs fent a videó
És nem úgy tűnik, hogy lankadna a közönség érdeklődése.
Képzeld el, hogy a Jólvanezígyben ugyanazokat a kérdéseket Orbán Viktor kapja meg, Te pedig a tegnapi Rónai Egon féle kérdéseket.
„Úgy esett, hogy összemérhető végre Orbán Viktor és Magyar Péter, hiszen Rónai Egonhoz mind a ketten bementek belátható időn belül. Mivel a fél ország épp a november 11-i Orbán, Rónai interjút értelmezi a maga ízlésének megfelelően azon gondolkodtam, hogy Magyar Péternek ez most milyen érzés lehet. Főleg egy olyan hétvége után, amit még Trump sem felejt el egy ideig.
Aki esetleg még nem tudná, ma a politika 90%-ban a narratíva uralásáról szól, vagyis arról, hogy ki tud hangosabb lenni, kire figyelnek többen, kiről írnak többen. Ez önmagában olyan szomorú, hogy sokan csak emiatt az országból való elköltözéssel kacérkodnak. Nem bírják tovább a folyamatosan pörgetett indulat szerencsekereket. Igaz, ez a legtöbb demokráciában ma már napi rutin, de azért nekünk megvannak a magunk sajátosságai.
Kóczián Péter és Gajdics Ottó állapították meg a Közbeszédben nemrég, hogy Magyarországon kultuszok harcolnak egymással. A cicás és a kutyás csoport. Így, ha Orbán Viktor nem tud minden újságírói kérdésre válaszolni, legyen az egy KSH adat elemzése, vagy a szociális rendszer kritikája, bizonyára elnézőbb vele a Fideszes mag, mint a bizonytalan, vagy az ellenzéki. És ugyanez fordítva. Ha Magyar Péter lepropagandistázza Rónai Egont, ahol ő maga is többször tiszteletét tette, bizonyára a Tiszás mag ezt elhiszi neki. Mármint azt, hogy akkor nem propaganda, ha Péter megy be, csak, akkor, ha Viktor, vagy ha Klára, vagy, ha László…
Nyilván Orbán Viktor mögött egy igazi csapat van, 15 év, sőt 19 év kormányzás, stabil család, olyan spanokkal, mint Donald Trump, vagy mint az interjúból megtudtuk Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ezzel szemben Péternek nincsenek ilyen barátai, nem kormányoz 19 éve, és valószínűleg ilyen csapata sincs. Ebből a szempontból világbajnok teljesítmény, amit szinte egy emberként elért, de épp ezért baromi veszélyes is. Miért?
Lássuk csak az OV interjúra adott gyors – Magyar Péter ChatGPT alapú – Facebook reakcióját:
»Orbán Viktor 15 éve hazánk miniszterelnöke.
Ma ismét adott egy propaganda interjút, ahol előre leírt kérdésekre kellett válaszolnia.
Mindent megtudhattunk a fociról, a milliárdos haverjairól és arról, hogy a Föld is miatta forog. De amikor azt kérdezte a műsorvezető, hogy mit szól ahhoz, hogy minden ötödik magyar gyermek mélyszegénységben él, akkor Orbán Viktor ezt válaszolta:
»Szegénység ügyben jó pályán vagyunk…«
Erre visszakérdezett a műsorvezető, hogy akkor miért él több százezer szegény gyermek az országban.
Orbán Viktor ezt válaszolta:
»… szívesen felkészülök, és a következő alkalommal térjünk erre vissza.«
Döbbenet. Egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök. És nem is lesz.«
1. »Propaganda«. Szó szerint azt jelenti latinul, hogy terjeszteni. Kérdezem Péter, ha a Jólvanezígyes már 1 milliónál is többen megnézett interjúdat valaki lepropagandázná – túlzott »terjesztésért« – akkor megsértődnél? Csak azért kérdezem, mert hiába nézi meg 10 millió ember, de a »csak megakartam kérdezni, hogy mennyire vagy kimerült« szerű forróölelésnek is be tudható kérdések nem téged igazolnak. Szóval képzeld el, hogy a Jólvanezígyben ugyanazokat a kérdéseket Orbán Viktor kapja meg, Te pedig a tegnapi Rónai Egon féle kérdéseket. Akkor is felállsz és kimész? Mármint interjú közben? És akkor a Jólvanezígyes srácot is lepropagandistázod?
2. Rónai híresen jó újságíró, nagyjából mindenki tiszteli. Mégis ledobtad a propaganda bombát. Pedig másfél órán keresztül séróból olyan interjút készített, amilyet veled még Gulyás Marci sem tudott. Miért? Abban a pillanatban, hogy egyetlen kellemetlen kérdést kaptál, azt hiszem az OTP-s shortolásra, hirtelen nézted volna az órádat, és elkezdted dehumanizálni Marcit, átbeszéltél rajta, és őszintén az interjú afterlife-ja is azt igazolja, hogy a választásokig te oda vissza nem mész. Nyilván azért, mert nem szereted a váratlan, kellemetlen kérdéseket. Nem szereted, ha nem te dominálsz.
3. »… szívesen felkészülök, és a következő alkalommal térjünk erre vissza.« Ezzel a válasszal nyilván nem uralta a teret akkor éppen Orbán. Meglepte őt Rónai, de kivágta magát. Méghozzá őszintén, úgy, hogy tudták folytatni az interjút. Tehát se nem dehumanizált, se nem állt fel és vonult ki durcásan a stúdióból. Ettől függetlenül örülne az ember szíve, ha a hazánk miniszterelnöke ezekkel az adatokkal is tisztában lenne, de ha másfél órában egyvalamire nem tud kapásból kielégítő választ adni, akkor máris »Egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök«? Nyilván érzed, hogy egy Samuel Beckett veszett el benned.
4. Péter. Itt a nagy alkalom. Mindezek után miért is nem mész be olyan helyekre, ahol kritikus kérdéseket kaphatsz? Mert tudnál. Az embereket már jól lakattad a 2 órás showkkal – a NER-ről, a behind-the-scene dolgokról, az áldozatságod történeteiről, Rogán Antalról stb. ÉS itt van még majdnem öthónap. Hogyan tudod uralni a narratívát, ha mindenre a dac, az ellenkezés, a másik teljes tagadása a válaszod? Nem épp ezzel vádolod a NER szupercsapatát? Hogyan leszel te különb?
5. Orbán Viktor nem dehumanizált téged. Megtehette volna, hogy Hont Andrási magaslatokba emelkedjen veled kapcsolatban, de nem tette. Kérdezem, nem lenne a kultuszodhoz tartozóknak is szimpatikusabb, ha lejjebb tekernéd a gyűlölködés, gyűlöletkeltés potméterét? Mindaz, amit csinálsz, amúgy sem túl hiteles, hiszen sokan tudjuk, hogy kifejezetten »orbánistának« tartottad magad, így nehéz mire vélni ezt a fordított Stockholm-szindrómát. Ha már úgy alakult, hogy kamaszkori példaképed a tulajdonképpeni kihívód a 2026-os magyar országgyűlési választásokon – még leírni is libabőr, nem? – akkor nem tennél épp azzal jót az országnak, a magyar embereknek, ha kedvesebb lennél? Tisztelettudóbb? Visszafogottabb? Pl. nem propagandistázol le Rónai Egonokat, csak mert a pillanatnyi célodat az szolgálja. Bár szerintem baromira nem szolgálja, de az részletkérdés…
6. Hozzánk úgyse jössz be. Vagy, ha mégis bejönnél az első komolyabb kérdésnél vagy elkezdnél átbeszélni rajtam, mint tetted ezt Szöllősi Györgyivel, vagy felállsz és kimész. Pedig az ilyen interjúkkal tudnád újra uralni azt a bizonyos narratívát. Mert már te vagy a story. Viszont a pr interjúid, mint látod a számokat szeptember óta kontraproduktívak, hiába az egymilliós nézettség.
7. »A problémát célozzuk meg, és ne a másik embert.« Miért nem így cselekszel inkább? Mert könnyű szemlézni az interjú leggyengébb részeit, pl. a »Szegénység ügyben jó pályán vagyunk…« mondatot és társait, de mi is a te javaslatod? Mi a konkrét elképzelésed a szociálpolitika terén? Hol írsz erről a szakértőiddel?
Szóval meddig fenntartható a másik örökös piszkálása, anélkül, hogy látnánk mi van a fejedben? Mit tennél a hazánkkal? Vagy ezt így tervezed elhúzni 2026. április 12-ig? Komolyan azt gondolod, hogy lesz legalább 3 millió ember, akik vakon ugranak veled az ismeretlenbe, és megelégszenek a pr interjúiddal? 2025. november 12. van. Itt az idő változtatni valamit, nem gondolod?”