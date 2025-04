Egészségügyi államtitkár: ebben Hollandia után Magyarország teljesít a legjobban (VIDEÓ)

Szóba került az egészségügyön belüli struktúraváltás is, ami az államtitkár szerint azért is nagyon nehéz dolog, mert „azt sulykolták az embereknek, hosszú évtizedekig, hogy te akkor kapsz jó ellátást, ha a 10 km-es körzeteden belül van egy kórház”. Takács emlékeztetett rá, hogy nem ez a jó megoldás, hiszen Németországban jelenleg 120 kórházat zárnak be. „Mert azt mondja a német egészségügyi kormányzat, hogy betegbiztonság szempontjából

vállalhatatlanok ezek a pici kórházak, mert ott sokkal nagyobb a szövődmény-ráta, nem állnak rendelkezésre a megfelelő háttérszakmák, nincs adott esetben megfelelő intenzív-orvosi tudás”.

– magyarázta az államtitkár

A logikus alternatíva Takács Péter szerint az, hogy „a lakóhely közelében biztosítsuk azokat az ellátásokat, amit tényleg nagy számban vesz igénybe a lakosság”. A volt kórházigazgató szerint nem az számít, hány ágy van, hanem a szaktudás, mert az átlag páciens 12 és fél évente fekszik be úgy kórházba, hogy ott is kell töltenie az éjszakát. Hozzátette azt is, hogy az orvosi szaktudás számít, és „kiváló orvosi egyetemeink vannak, kiváló szakdolgozóink – nem csak orvosaink – vannak, az ő tudásszintjük nagyon magas, Európa szerte megbecsült”.