Nem bír Orbánnal a brüsszeli elit, már a belga királynál kopogtatnak

Brüsszel a belga király segítségét kéri a szankciók védelmében – írja a Financial Times (FT). Mint a lap tájékoztat: egyes EU-s tisztviselők tartalékintézkedéseket dolgoznak ki – beleértve egy 81 éves törvény esetleges alkalmazását is, amelyhez a belga királyra is szükség lenne –, hogy megvédjék a blokk Oroszország elleni szankcióit, miután Magyarország azzal fenyegetőzött, hogy megvétózza azok megújítását.

Orbán Viktor elmondta, hogy ha Trump enyhíti a Moszkvával szembeni amerikai szankciókat, ragaszkodni fog ahhoz, hogy az EU is kövesse ezt a példát – emlékeztet az FT. Hozzáteszik: a magyar miniszterelnök erről a napokban a Kossuth Rádióban is beszélt.

A magyar kormányfő a Kossuth Rádióban az egyik kérdésre válaszolva rámutatott: az energiaárak emelkedése jelenti a legnagyobb veszélyt a gazdaságra. „Meg kell akadályoznunk, hogy Brüsszel olyan szankciós politikát folytasson, ami az energiaárak növekedéséhez vezet” – húzta alá Orbán Viktor. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.

