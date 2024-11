Sokatmondó dallal üzent Vogel Evelin (Fotó)

Nyitókép: Index/képernyőfotó

Sokatmondó dallal üzent Vogel Evelin

Vogel Evelin a közösségi oldalán egy sokatmondó dallal üzent Magyar Péternek, mégpedig Akon Sorry, „blame it on me” („hibáztass engem” – a szerk.) című számával.

Fotó: Képernyőkép

Megdöbbentő hangfelvételek kerültek nyilvánosságra Magyar Péterről

A magyar közvéleményt az elmúlt napokban leginkább azok a kiszivárgott hangfelvételek foglalkoztatták, amelyekben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többek között olyan kijelentéseket tett volt barátnőjének, Vogel Evelinnek, hogy a követői „büdösek”, „büdös a szájuk”. De azt is megjegyezte neki, hogy saját „nyugdíjas kommandója” van, amelyet „ráuszít” majd a fiatal nőre, mert az véleménye szerint rosszul bánt vele.

Csütörtökön a hanganyagok pedig tovább bővültek. Olyan felvételek kerültek napvilágra,

melyekben Magyar az EP-képviselőit becsmérelte: „agyhalottaknak” és „alkalmatlanoknak” nevezte őket.

Sőt, egyikőjükről még azt is kijelentette, hogy „Soros-ügynök”.