Budapest lábai előtt hever az egész filmes szakma: egyre többen rajonganak a magyar fővárosért

Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán azt írta: az Otthon Budapesten rendezvénysorozatot azért hozta létre, hogy vendégeivel közösen gondolkodhassanak arról, hogyan tegyék még élhetőbbé, szerethetőbbé és fenntarthatóbbá a fővárost. Hangsúlyozta:

Budapest nemcsak a hivatásom, hanem a szenvedélyem és az otthonom is. Budapest nekem nemcsak egy várost jelent, hanem érzéseket, emlékeket, közösséget”.

Budapest egy biztonságos hely

Azt is fontos kiemelni, hogy már a The Wall Street Journal is elismerte, hogy teljesen más képet mutat a közbiztonság állapota Közép-Európában, mint Nyugat-Európában. Egyértelmű, hogy mindenki biztonságban érezheti magát Budapesten vagy Prágában.

(MTI / Mandiner)

***