A visszanyert politika

Nyitókép: Alapjogokért Központ

A republikánusok november 4-én nem egyszerűen megnyerték az amerikai elnökválasztást, hanem földcsuszamlás­szerű győzelmet arattak a demokraták fölött. Donald Trump 312 elektort szerzett (Joe Biden) Kamala Harris 226-jával szemben, és többmilliós szavazati előnnyel bír országosan is, letarolva az összes billegő államot. De a trumpizmus más dimenziókat is átalakított: immár a republikánusoké a többség a képviselőházban és a szenátusban is, az államok döntő részében pedig szintén a Republikánus Párt adja a kormányzót és uralja a helyi törvényhozást. Többről van szó egyszerű áttörésnél: Trumpék történelmet írtak, hiszen Ronald Reagan 1984-es sikere óta a legnagyobb győzelmet aratták a republikánusok.