Ezen a héten Bod Péter Ákos közgazdász tájékoztatott a kormány várható pénzügyi összeomlásáról a Hírklikk.hu hasábjain. Derűs olvasmány. Emberünk a rendszerváltáskor még az Antall-kormány ipari minisztereként dolgozott, később jegybankelnök lett, sőt az első Orbán-kormány idején is a nemzeti oldalon találjuk mint tanácsadót. Utána viszont – ahogyan egy kommentelő írja – »liberális siratóasszonnyá vénült«.

Valaki egyszer megszámolhatná, hány leharcolt monetáris vészharangozót foglalkoztat napi, heti rendszerességgel az ellenzéki média. Bár a bölcsességek egy kaptafára készülnek, előadóik igyekeznek színezni épületes ökörségeiket. Bod humorista például most azt magyarázza, hogy a miniszterelnök beszédei a gazdasági semlegességről alaptalanok, hiszen nem lehetünk semlegesek, elvégre a NATO-csatlakozásról, illetve az uniós tagságról is népszavazás döntött. Szerinte Orbán Viktorék többször is »pofon verték« az uniós kapcsolatrendszert – most is, amikor bírságot kaptak a migránsügy kezelése miatt, ám nem igyekeznek javítani a hibát, és befizetni a bírságot, hanem ellenállnak, ami nem jó taktika.

