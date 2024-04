Karácsony: Öt év alatt húsz év adósságát törlesztettük

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Interjút adott a Blikknek Karácsony Gergely, amelyben több témát is érintettek, többek között azt is, hogy azért indul újra, mert

végig akarom vinni, amit elkezdtünk, és mert öt év alatt sok tekintetben húsz esztendő adósságát törlesztettük, most lehet ráfordulni a jövőre”.

Szentkirályi Alexandra paródiájáról is kérdezték a főpolgármestert, pontosabban arra voltak kíváncsiak, rosszul érintette-e a videó.

Rosszul? Nem. Inkább afféle szekunder szégyent éreztem, aztán meg nevettem. Nem tudok olyan mélyre süllyedni politikailag, hogy érdemben reagáljak erre a videóra”.

Azzal kapcsolatban, hogy a kormány azzal támadja, Gyurcsány Ferenc embere, amire bizonyíték – többek között az – , hogy a DK-MSZP-P kampánynyitóján egymás mellett feszítettek, azt mondta, 2019 óta ugyanazokkal a pártokkal van koalícióban, továbbra is a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd jelöltje, de leginkább a budapestieké. „Tudom, hogy a Fidesz nagyon nehezen emészti meg, hogy elvesztette Budapestet, de nem foglalja el újra. Ha ilyen színvonalon politizál továbbra is, akkor még a 2019-es eredménynél is sokkal rosszabbra számíthat” – tette hozzá.