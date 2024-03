Dobrev Klára is elmondta a véleményét Magyar Péterről

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Az RTL Híradójának nyilatkozott Magyar Péter politikai színpadra lépéséről Dobrev Klára, amelyről a 24.hu számolt be. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint

az országnak nem Magyar Péterre van szüksége.

„Bennem is a legnagyobb kérdés, a legnagyobb kérdőjel, hogy egy Orbán Viktor nélküli Fidesz helyre tudja hozni mindazt a kárt, amit a Fidesz kormányzás okozott Magyarországon” – nyilatkozta a politikus. A portálon megemlítik azt is, hogy nemrégiben Tüttő Kata szocialista politikus is kifejtette véleményét Varga Judit exférjéről: ő úgy van Magyar Péterrel, mint a tapasztalt kémikus azzal az ismeretlen vegyszerrel, amelynek a forrása bizonytalan, de a csomagolás izgalmas.