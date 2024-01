„Karácsony Gergely magyarázkodik és a kormányra mutogat a Budapest-bérlettel kapcsolatban is. Micsoda újdonság! A főpolgármester nyilatkozatcunamit zúdított a közvéleményre, mivel újra kiváló alkalmat látott arra, hogy előadja az áldozat főpolgármester szerepét. Persze, ahogy ez lenni szokott, ez most is hazugság.

A valóság ehelyett az, hogy Karácsony Gergely láthatóan meg sem próbált megegyezni a kormánnyal, december legvégét megvárta az egyeztetéssel, ráadásul egy olyan ajánlatra mondott nemet, és rúgott fel egy sok éve jól működő rendszert, ami 1,2 milliárd forinttal emelte volna öt év után a főváros hozzájárulását – egészen pontosan 7,4 milliárdról 8,6 milliárdra.

Karácsony Gergelynek esze ágában sincs megoldani a helyzetet, inkább kihasznál minden egyes alkalmat arra, hogy a nyilvánosságnak előadhassa a fentebb már tárgyalt áldozat szerepét, akit megtámadott a gonosz kormány. Próbálja teljes egészében a minisztériumra tolni azt a felelősséget, hogy december legvégéig eszébe sem jutott azzal foglalkozni, hogy le fog járni a főváros számára fontos, sok éve hatályos szerződés. Magyarul vagy hanyagságból, vagy szándékosan élezte ki ezt a helyzetet. Én az utóbbira tippelek.

Karácsony a tanácsadói javaslatára eljátssza az esetlen, sajnálni való lúzert, akit mindenki bánt a jobboldalon és baloldalon egyaránt. A valóság azonban az, hogy a főpolgármester nemcsak, hogy nem tud várost vezetni, de tudatosan nem is akar. Élvezi, hogy páváskodhat a trónszékben, neki ennyi elég. És semmi valós célja nincs a fővárossal.

Hülyének néz mindenkit, legfőképpen a saját szimpatizánsait. Hiszen pontosan jól tudja Gergő, hogy mit művel a DK-s brigád a pénzcsapoknál, ahogy azt is pontosan jól tudta, hogy a mostani Budapest-bérlet cirkuszt nem is akarja megoldani. Hülyének nézi a szimpatizánsait, akik a csődbe vitt főváros romjain, újra Gergő áldozatpózában gyönyörködhetnek. Városháza-ügy, Lánchíd felújítás, 426 milliós kampánytámogatás csak néhány példa, de végtelen a sor. Gergő sosem tehet semmiről.”

