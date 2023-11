Összekülönböztek a palesztinpárti tüntetések miatt, kirúgta a belügyminisztert Rishi Sunak

Rishi Sunak brit miniszterelnök hétfőn elbocsátotta belügyminiszterét, Suella Bravermant – közölte egy kormányzati forrás. Az ok: a múlt héten Braverman szembeszállt Sunakkal, amikor keményebb fellépést szeretett volna látni a palesztinbarát tüntetésekkel szemben.

„Ez így nem mehet tovább. London utcáit hétről hétre gyűlölet, erőszak és antiszemitizmus szennyezi. A nyilvánosság tagjait zaklatják és megfélemlítik. Különösen a zsidó emberek érzik magukat fenyegetve. További lépésekre van szükség" – írta pár napja az indiai származású miniszterelnök. Amint arról lapunk is beszámolt, szombaton 300 ezren tüntettek a brit fővárosban. A gigamegmozdulás nem is maradt erőszakos jelenetek nélkül: a brit futballhuligánok csaptak össze a demonstrálókkal, több mint 140 embert le is tartóztattak.