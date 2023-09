„Minap osztották ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által alapított Szabad-díjakat. Az idén egy új kategóriában is hirdettek győztest a 18–25 évesek között. A TASZ ezt azért érezte fontosnak, mert szerintük ez a korosztály tud hitelesen és friss szemmel szólni a fiatalokhoz. Az elismerést Pankotai Lili kapta, aki az elmúlt év diáktüntetéseinek volt aktív szereplője, szervezője, és egy tavaly októberi beszéde után kényszerült iskolaváltásra. (A hamvas gimnazista emlékezetes szózatán még a békebeli kocsisok is elpirultak volna. Sokat merenghetett a cifra szóleleményeken.) Az ordenáré bakfis a díj átvételekor megköszönte volt iskolájának, hogy megmutatták, milyen nem szeretne soha lenni. Az aktivista felmondta a kötelező balliberális mantrát:

sem ő, sem családja, sem barátai nem tudják elképzelni jövőjüket Magyarországon.

Kapronczay Stefánia, a TASZ stratégiai igazgatója az átadón arról beszélt, hogy ma Magyarországon minden társadalmi ügyekben aktív ember kockázatot vállal, az idei jelöltek viszont megmutatják, mire képes a közösség ereje akkor, amikor egyre több embert veszélyeztet az elmagányosodás.

Megkérdezném Stefánia szabadságjogász asszonyt: milyen kockázatot vállalt trágár Lilike? Egyszer is elvitte a nagy fekete autó, miután rojtosra káromkodta magát a pódiumon? Megjegyzem, korábban Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője is mondott már egy ehhez hasonló épületes ökörséget: »Le a kalappal Lili előtt, felkötheti a gatyáját minden mai politikus« – nyilatkozta a penetráns bakfisról. – »Lili hozzáállása, felkészültsége példa az egész generációja számára.«

»Felkészültsége?«

Még a káromkodását is telefonról olvasta. Igen, én is azt gondolom most, amit ön, kedves olvasó.”

Nyitókép: Facebook