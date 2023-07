„Évek óta rémülten figyelem, mi következik. Olykor elcsúszkál, egyszer, kétszer, harmadszor is, hol repülőgép lépcsőjén, hol kadétok előtt. Kacsázik, puffan, majd tápászkodik és hülyén vigyorog. Időnként elszundít nemzetközi tárgyalásokon. Vagy gratulál olyan embereknek, akik nincsenek is a színpadon. A minap pedig beleharapott egy kislány vállába. Mondom, Brezsnyev él, de minekutána a kapitalisták mohók, az újjászületett géniusz már nemcsak felolvas a súgógépről, de előtte minket, normális nézőket is megkínoz egy kissé

Arra azért kíváncsi lennék, hogy akik Trumpot elmebetegnek tartják, mit mondanak a mostani csúcsmenedzser napi termékbemutatóiról.

Meghallgatnám Pressman nagykövetet is, hogy szerinte Joe Iljics Biden el tud-e még számolni háromig. El kellene gondolkodnunk továbbá együtt, közösen, derék szövetségesként, hogy amikor Washingtonban nap nap után egy magatehetetlen »elnök« teszi nevetségessé a hazájukat, vajon mi a ménkűt óhajt ezzel kifejezni a világ első számú hatalma.”

Videón, ahogy Biden bizarr módon rágcsálja egy kislány ruháját - Mandiner Talán cukiskodni akart az amerikai elnök, de a végeredmény inkább ijesztő lett.

