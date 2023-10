Országos tévépremier: a Duna mutatja be az év filmjét, a Blokádot (X)

Újabb premierfilm látható a Dunán. A közmédia együttműködésben a Nemzeti Filmintézettel idén ősszel is sikeres magyar filmalkotásokat mutat be vasárnap esténként.



A Blokád című filmdráma a formálódó demokrácia korába vezet. Bemutatja, hogyan találta szembe magát Antall József miniszterelnök alig fél évvel beiktatása után a taxisblokáddal és a demokratikus ellenzékkel, miközben a kormány elveszítette népszerűségét. A film a taxisblokád négy napjának krónikáján keresztül a kulisszák mögötti küzdelmekbe, alkukba, és a válságot kezelő, a demokráciáért küzdő miniszterelnök magánéletébe is bepillantást enged. A nézők megismerhetik Antall József fiatalkorát, '50-es évekbeli tanári pályáját, és az '56-os forradalomban vállalt szerepét is.



A filmet Tősér Ádám rendezte, a főbb szerepekben ifj. Vidnyánszky Attila, Seress Zoltán és Gáspár Tibor látható. A forgatókönyvet az a Köbli Norbert jegyzi, akinek nevéhez olyan sikeres történelmi témájú filmek köthetők, mint az Örök tél, a Félvilág, A berni követ, A Vizsga és A játszma.



A tavaly megjelent játékfilm öt hétig volt a 10 legnépszerűbb alkotás között a mozikban. 2023-ban a Magyar Mozgókép Fesztiválon 15 jelöléséből hetet váltott díjra, a legjobb nagyjátékfilmnek járó elismerés mellett a legjobb férfi főszereplő kategóriában Seress Zoltánt díjazták a Blokádban nyújtott alakításáért. A legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot Tóth Ildikó vihette haza. Az operatőrök között Nagy András bizonyult a legjobbnak, míg a legjobb forgatókönyvírónak Köbli Norbertet találta a zsűri, szintén a Blokádért. A legjobb vágó díját Makk Lili (Blokád, A besúgó) kapta, a legjobb maszk elismerést pedig Görgényi Réka vehette át.



„A Blokád áttörte egyik oldalról a hazugság falát, másik oldalról a hallgatás falát. Hidat teremtett a megosztott Magyarországon a különböző nézeteket valló emberek és generációk között”– emelte ki Tősér Ádám rendező a díjátadón a beszédében.





Blokád – filmpremier a Dunán október 22-én 21 órától.



Blokád (2022) 12 év 100’40”



Magyar történelmi film (Feliratozva a teletext 333. oldalán)



Forgatókönyvíró: Köbli Norbert; Zene: Moldvai Márk; Operatőr: Nagy András;



Rendezte: Tősér Ádám



Szereplők: Gáspár Tibor (Göncz Árpád), Márkus Luca (fiatal Fülepp Klára), Seress Zoltán (Antall József), Sütő András (fiatal Göncz Árpád), Tóth Ildikó (Fülepp Klára), ifj. Vidnyánszky Attila (fiatal Antall József)

(X)

Fotó: