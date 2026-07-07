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Robbantottak Szíriában Macron látogatásakor

2026. július 07. 12:24

Macron először látogatott Szíriába azóta, hogy Ahmed as-Sár került hatalomra a közel-keleti országban.

2026. július 07. 12:24
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Két pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt, a detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint.

Az egyik robbanószerkezetet egy kukásautóban helyezték el, a másikat pedig egy parkoló autóban a Four Seasons szálloda közelében. 

Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van négy rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron épségben van, és nem is hallotta a robbanásokat.

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(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP
 

 


 

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