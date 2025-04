Ahogy megírtuk, elhunyt Ferenc pápa. Ceglédi Zoltán korábban is foglalkozott az egyházatyával, most is azonnal posztolt.

„Meghalt Ferenc pápa. Ezt még sok éve írtam a receptjeiről – de igazából róla. Főzés, evés, ezek olyan dolgok, amelyeken keresztül van egy rövidebb utad az ember megismeréséhez.

Fontos vezető volt, példakép, és lett volna még dolga”

– írta.