Fordulnak Zuckerbergék: jön a gyermekvédelem a közösségi oldalakon

Az Instagram átdolgozza a szülőknek szánt funkcióit, több „beépített védelmet” ígér a fiataloknak, valamint több ellenőrzési lehetőséget a szülőknek – számolt be róla a BBC.

A 13 és 15 év közötti gyermekek számára létrehozott új „tinifiókok” számos adatvédelmi beállítást alapértelmezés szerint bekapcsolnak, ahelyett, hogy a gyermeknek kellene erre figyelnie. A fiatalok posztjai automatikusan privátra lesznek állítva – így azok nem láthatják őket, akik nem követik őket, és minden új követőt jóvá kell hagyniuk.

A változások közé tartozik még az „érzékeny tartalmak” szigorú ellenőrzése, a potenciálisan káros anyagok ajánlásának megelőzése, valamint az éjszakai értesítések elnémítása is. Azok a szülők, akik úgy döntenek, hogy felügyelik gyermekük fiókját, láthatják, hogy kiknek írnak üzenetet, és milyen témák iránt érdeklődnek – bár az üzenetek tartalmát nem láthatják.

Ezeket a beállításokat csak akkor lehet megváltoztatni, ha a szülő vagy gondviselő felügyeli a fiókot és jóváhagyja, vagy ha a gyermek betölti a 16. életévét.

Az Instagram közleménye szerint több millió fiatal fiókjának beállításait fogja módosítani a fenitek szerint, a bejelentéstől számított 60 napon belül.

Az Instagram korántsem az első olyan platform, amely ilyen eszközöket vezet be a szülők számára – és mag a vállalat is azt állítja, hogy már eddig is több mint 50 olyan eszközzel rendelkezik, amelyek a tizenévesek biztonságát szolgálták. 2022-ben már bevezetett olyan felügyeleti eszközöket a szülők számára, amelyek segítségével többek között láthatják, hogy gyermekük milyen fiókokat követ, és ki követi őket.

Az Instagram már most is használ korhitelesítési technológiát, hogy ellenőrizze azoknak a tizenéveseknek az életkorát, akik időközben 18 év fölé akarják módosítani a korukat.

Szakértők szerint viszont kérdéses, hogy az új funkciók vajon mennyire lesznek hatásosak, hiszen az eddigi korlátozásokat is könnyedén kitudták játszani a technológiában jártasabb fiatalok.

„Ahogy azt a a tizenéveseknél mindig is tapasztalhattuk az ilyen helyzetekben, ha tehetik, megtalálják a módját, hogy megkerüljék a akadályokat” – mondta a BBC-nek, Matt Navarra, a közösségi média-elemző.