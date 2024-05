Váratlan sztárvendég jelent meg Vlagyimir Putyin eskütételén

Nyitókép: MIKHAIL METZEL / POOL / AFP

A Mandiner beszámolt róla, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök letette ötödik államfői esküjét kedden a moszkvai Kremlben. „Oroszország sorsát mi magunk, és csakis mi magunk fogjuk meghatározni a mai és a jövő nemzedékek érdekében” – jelentette ki beiktatási beszédében az orosz elnök.

Kitért arra is, hogy Oroszország nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, amelyeknek maguknak kell erről dönteniük. Kijelentette, hogy van lehetőség a tárgyalásra a biztonságról, a hadászati stabilitásról, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján.

Leszögezte, hogy Oroszország folytatja erőfeszítéseit a többpólusú világrend kialakításáért.

A Sky News szerdán arról számolt be, hogy több híres ember is részt vett az eskütételen. Köztük volt Steven Seagal is. Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, Vlagyimir Putyin 2023-ban kitüntette Steven Seagal hollywoodi színészt. Seagal minden jel szerint nagyra értékelte a gesztust, mivel az egyik moszkvai rendezvényen arról beszélt, hogy

egymillió százalékig oroszbarát, és egymillió százalékig orosz vagyok”.

Elmondása szerint az orosz kultúrában nőtt fel, mivel édesapja orosz volt, édesanyját pedig – lévén, hogy szüleit nem ismerte – beszippantotta az apa kultúrája. A színész ezután arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „dollárok milliárdjait költi dezinformációra és hazudozásra”, azzal a céllal, hogy befeketítse Oroszországot. Hozzátette: „az amerikai népesség több mint fele voltaképpen szereti Oroszországot”.

