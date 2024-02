Sohasem látott antiszemitizmus tombol Nyugaton

„Gyorsan mozgósították a szimpatizánsaikat”

A szervezet jelentése szerint „az antiszemiták október 7-én és közvetlenül utána olyan gyorsan mozgósították szimpatizánsaikat az Egyesült Királyságban, hogy a zsidóellenes gyűlölet növekedése – legalábbis kezdetben – inkább a Hamász Izrael elleni támadásának ünneplése volt”.

A CST felidézte, hogy információik szerint az első zsidók elleni incidens október 7-én történt. A jótékonysági szervezethez már ekkor befutott egy jelentés, amelyben arról számoltak be, hogy egy, a Hertfordshire-i zsinagóga mellett elhaladó járműből, – amelyre palesztin zászló erősítettek – kihajolt egy utas, és fenyegetően rázta az öklét a zsinagóga felé.

Mindemellett olyan esetekről is tudomásuk van, melyek során például „Szabad Palesztinát” feliratot fújtak egy hídra Golders Greenben, ahol London egyik legnagyobb zsidó közössége él. De arra is volt precedens, hogy horogkereszteket fújtak fel egy olyan plakátra, amelyen egy Hamász által elrabolt csecsemő szerepelt. Sőt, több olyan személyt is ért verbális vagy fizikai bántalmazás, akik héberül beszéltek, kipát viseltek –ismertette a Sky News.

