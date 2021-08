Adót vetne ki a húsra a vegán műhúsgyártó cég vezetője

Így ösztönözné a húsfogyasztás visszaszorítását a Beyond Meat vezetője.

A „növényi húskészítményeket” gyártó cég, a Beyond Meat vezetője szerint különadót kellene kivetni a húskészítményekre, hogy ezzel is elősegítse a növényi alapú étkezés térnyerését – írja a BBC. A kritikusok szerint ez csak tovább növelnék az alap élelmiszerek árát, Ethan Brown szerint a fogyasztói tendenciák azt mutatják, sokan hagynák el, vagy csökkentenék a húsfogyasztást, ha az pénzügyileg is megérné nekik. Brown szerint a húsfogyasztás megadóztatása segítené azt a folyamatot, hogy a vállalkozók a feltörekvő piacokon inkább a növényi eredetű fehérjéket előállító üzemekbe fektessenek.

A Beyond Meat termékei többségében babból és babcsírából állnak, és céklalével, vagy almakivonattal színezik. A műhúsok jelenleg jóval drágábbak a konvencionális hústermékeknél, Ethan Brown szerint azonban a trendeknek megfelelően hamarosan lejjebb mehet az áruk.

