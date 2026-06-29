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„Mindig jóhiszeműen jártunk el” – megszólalt Hankó Balázs a kulturális támogatások ügyében

2026. június 29. 15:54

Biztos benne, hogy az NKA-ügyben indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

2026. június 29. 15:54
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Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. A politikus ezt hétfőn közölte az MTI-vel.

Hankó Balázs közleményében azt írta: szolidaritását fejezi ki – és erre kér minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő embert is – a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai számára, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön.

„Hangsúlyozom: az, hogy egy döntést utóbb a büntetőeljárás nagyítójával vizsgálnak, legitim eljárás. De ebben a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni. Ha ez nem így történik, az eljárás jogtalan” – írta.

Hozzátette: a letartóztatásról szóló döntés egyelőre nem jogerős, így reményei szerint a szükségesség és arányosság tesztjét a másodfokú eljárásban alkalmazva lesz lehetőségük arra a kollégáinak, hogy szabadlábon védekezzenek és tisztázzák magukat.

Munkatársaim – csakúgy, mint jómagam – mindig jóhiszeműen jártunk el 

és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása” – fogalmazott.

Hankó Balázs közölte: biztos benne, hogy a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha a munkatársai nem maradnak letartóztatásban.

Kitért arra, megérti a kritikusokat, akik nem értettek egyet az elmúlt évek kulturális támogatásokról szóló döntéseivel, azonban – mint írta – ez független attól, hogy ne hunyjanak szemet munkatársaim letartóztatása felett.

„Nem tudom, hogy hihető-e számukra, de e döntések nem valami vagy valaki ellen irányultak, hanem az értékteremtést szolgálták. Hiszem, hogy ha a vizsgálatokat szükségesnek tartják is, a jogállami és emberséges eljárások hívei” – tette hozzá a volt miniszter.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 26 komment

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Galerida
2026. június 29. 17:12
Azt kifelejtette péter, hogy a "magyar emberek" pénzéből milliókat költött a kormány azért, hogy egy tehetségtelen macskajancsi békén hagyja a miniszter feleségét!
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makapaka2
2026. június 29. 17:09
Micsoda egy hitvány alak ez az MP! Azt lehetett tudni róla, hogy nem 100-as , de, hogy ENNYIRE aljas is , azt azért nem.
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dundi-fan-2
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2026. június 29. 17:00 Szerkesztve
@Polly_neni Biztos nem a halott kurva anyád küldött, hogy próbáljak egy kis értelmet varázsolni a szarral teli degenerált fejedbe? Szerintem de. Kérdezd csak meg, te demens, vén, szar, retardált, nyugger kurva...
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dundi-fan-2
2026. június 29. 16:56
@pollip "Ő ilyeneket sorolt fel a parlamentben, tehát vizsgálat nélkül ezeket tartotta problémásnak." Mert nem 106 szervezet kapott 100 milliót, hanem kis szervezetek kaptak 5-20 milliókat. Pl.: jásznagykun 03 - 18 szervezet pont 100M nógrád01 - 5 szervezet 99,955 M nógrád 02 - 7 szervezet 99,699M somogy 03 - 7 szervezet 99M szabolcs 03 - 10 szervezet 99,5M szabolcs 04 - 6 szervezet 99,5M szabolcs 05 - 6 szervezet 100M szabolcs 06 - 7 szervezet 100M És ezt mind a 106-ra végig lehet vinni. Ezekről beszélt. Hány "ellenzéki szervezet" kapott arra pénzt, hogy kampányrendezvényt csináljon egy titkos keretből? Erre nyomozás nélkül tudok neked válaszolni. Egy sem. Ezért találták azt ki, hogy 50-60 "ellenzéki" előadót emlegetnek, akik 5-10 milliókat kaptak 16 (!) év alatt. Szerintük ez van párban a pár hónapra kiszórt 10+ milliárddal. Mondom. Hősk tere közepére. Ukránok...
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