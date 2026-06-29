„Mindig jóhiszeműen jártunk el” – megszólalt Hankó Balázs a kulturális támogatások ügyében

Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. A politikus ezt hétfőn közölte az MTI-vel.

Hankó Balázs közleményében azt írta: szolidaritását fejezi ki – és erre kér minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő embert is – a kulturális támogatásokat kezelő munkatársai számára, akik meggyőződése szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön.