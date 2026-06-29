Karácsony Gergely főtanácsadója szerint Magyar Péter terve meg sem éri a következő választást

Szerinte ugyanis „Ahhoz, hogy a passzív választójog korlátozása egyezménykonform legyen, az Egyezmény értelmében vett legitim célt kell szolgálnia és az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie. Eleve kétséges, hogy ilyen, az Egyezmény értelmében vett legitim cél kimutatható-e a parlamenti képviselők cikluskorlátja mellett, ha azonban kimutatható is lenne ilyen legitim cél, azzal biztosan nem arányos a tervezett korlátozás.”
Karácsony Gergely jogi főtanácsadója kifejti:
A parlamenti cikluskorlát a bevezetése esetén jó eséllyel nem élné meg a következő parlamenti választást, mert hamarabb kaszálná azt el az Emberi Jogok Európai Bírósága.