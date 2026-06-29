Karácsony Gergely főtanácsadója szerint Magyar Péter terve meg sem éri a következő választást

„A miniszterelnök megbízatási idejének nyolc évre való korlátozása és az országgyűlési képviselői mandátum tizenkét évre való maximálása között van egy döntő különbség. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem tartalmaz a kormányfői tisztség viseléséhez való jogot, de az országgyűlési képviselőnek való választhatóság jogát az első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke biztosítja” – mutat rá hétfőn megjelent írásában Tordai Csaba jogász, aki nem mellesleg Karácsony Gergely jogi főtanácsadója.

Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Kutatóintézetének blogján publikált írásában Tordai Csaba kijelenti: „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján nagy bizonyossággal jelezhető előre, hogy az országgyűlési képviselők megbízatási idejének tervezett magyar korlátozása (legyen az tizenkét vagy nyolc év)