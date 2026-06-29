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strasbourg emberi jogok európai bírósága emberi jogok európai egyezménye karácsony gergely Magyar Péter

Karácsony Gergely főtanácsadója szerint Magyar Péter terve meg sem éri a következő választást

2026. június 29. 19:02

Tordai Csaba szerint a parlamenti képviselők ciklusainak korlátozását elkaszálnák Strasbourgban, már csak ezért is presztízsveszteség lenne a kormányzat számára, ha erőltetné a javaslatot.

2026. június 29. 19:02
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„A miniszterelnök megbízatási idejének nyolc évre való korlátozása és az országgyűlési képviselői mandátum tizenkét évre való maximálása között van egy döntő különbség. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem tartalmaz a kormányfői tisztség viseléséhez való jogot, de az országgyűlési képviselőnek való választhatóság jogát az első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikke biztosítja – mutat rá hétfőn megjelent írásában Tordai Csaba jogász, aki nem mellesleg Karácsony Gergely jogi főtanácsadója.

Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Kutatóintézetének blogján publikált írásában Tordai Csaba kijelenti: „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján nagy bizonyossággal jelezhető előre, hogy az országgyűlési képviselők megbízatási idejének tervezett magyar korlátozása (legyen az tizenkét vagy nyolc év) 

nem fog megállni Strasbourgban.”

Szerinte ugyanis „Ahhoz, hogy a passzív választójog korlátozása egyezménykonform legyen, az Egyezmény értelmében vett legitim célt kell szolgálnia és az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie. Eleve kétséges, hogy ilyen, az Egyezmény értelmében vett legitim cél kimutatható-e a parlamenti képviselők cikluskorlátja mellett, ha azonban kimutatható is lenne ilyen legitim cél, azzal biztosan nem arányos a tervezett korlátozás.”

Karácsony Gergely jogi főtanácsadója kifejti: 

A parlamenti cikluskorlát a bevezetése esetén jó eséllyel nem élné meg a következő parlamenti választást, mert hamarabb kaszálná azt el az Emberi Jogok Európai Bírósága. 

Már csak ezért is presztízsveszteség lenne a kormányzat számára a javaslat erőltetése.”

Azt azonban megjegyzi: „Ettől függetlenül a politikai szerkezet becsontosodása, a demokrácia folyamatos megújulási képességének alacsony szintje olyan társadalmi válságtünet, amire reagálnia kell a társadalomtudományoknak és a döntéshozóknak is. A cél elérésére alkalmas és jogszerű megoldásoknak az alkalmazása a sebészi szike pontosságával végrehajtott, összehangolt intézkedések sorozatát igényli. A kívánt cél nem érhető el jogszerűen egy egyszeri, erős érzelmektől vezérelt, nagy járulékos veszteségekkel járó csapással.”

 

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 7 komment

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Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. június 29. 19:52
Tordai Csaba hogy merészeli kioktatni, Dr. Erőss Pál Dr. unokáját aki egymaga a törvény?
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1
0
londonbaby
2026. június 29. 19:42
nem hogy a terve de még ő se éri meg a havat !!!
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5
0
sanya55-2
2026. június 29. 19:36
Nem lett volna szabad a melegparádét engedélyezni, akkor szabadult el a pokol, sütnek a buzik
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2
0
gullwing
2026. június 29. 19:25
Mikor már a sajátjaid is ütnek...
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7
0
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