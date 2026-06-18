A polgári Magyarországot nem lehet csak úgy leakasztani a falról, hiába próbálják

A munkakongresszus után kényszerű továbbgondolnunk a megújulásból fakadó teendőket és lehetőségeket. A szerkesztőségek átalakulása, valamint a munkahelyek választás utáni megszűnése is ebben sürget minket. A jobboldal elveszítette a kormányzásból fakadó kényelmes hátszelet és az intézményi biztonságot – most pedig, nem túl fokozatosan, azoktól az illúzióktól is megszabadulunk, amelyek elaltatták a közösség önvédelmi reflexeit. Sokan azt hitték, hogy a szellemi kohéziót – ami egykor megvolt – felválthatja a hátszél ereje.

Nem. A szilárdnak hitt bástyák kártyavárként omlanak össze, ha hiányoznak alóluk a mély, szerves alapok. Az ember.

A jobboldal jövőépítését ezért a legmélyebb gyökerektől, alulról felfelé kell elindítani – másképpen hasztalan. A szerves fejlődés eredményének tartós törvényszerűsége most a jobboldal legnagyobb ereje és esélye lehet, miközben a Tisza legnagyobb sérülékenysége is ebből fakad – de erről egy kicsit később.