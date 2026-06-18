A polgári Magyarországot nem lehet csak úgy leakasztani a falról, hiába próbálják

Ezt a széles, ám szellemileg és belső értékrendjében egymásnak feszülő szövetséget felesleges egy másik, hasonlóan üres és felülről összetákolt politikai termékkel kihívni.
Azzal csak a saját vereségünket készítenénk elő. A jobboldalnak most arra van szüksége, hogy a saját mintáit kövesse: az alulról jövő, aprólékos építkezést és a mély értékközösség megszervezését. Ez a munka hosszú évekig fog tartani, de egy stabil és kikezdhetetlen közösség létrehozásának ez az egyetlen módja.
A feladatunk az, hogy a hétköznapokban, saját mikrokörnyezetünkben kezdjünk el értékalapú kisközösségeket építeni. Vissza kell térnünk a keresztény tanítások legalapvetőbb igazságához: az önzetlen, jóindulatú törődéshez és a cselekvő segítséghez. Nézzünk körül a saját utcánkban, a saját lakókörnyezetünkben. A jobboldali összetartást mikroszinten kell újjáélesztenünk. A gazdasági átalakulások most sokak egzisztenciáját sodorják veszélybe, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgoznak. Nekünk, egyszerű polgároknak kell egymás mellé állnunk. Ha látjuk, hogy a szomszédunk, a barátunk vagy egy egyházközségi társunk nehéz helyzetbe kerül, segítsünk neki lehetőségeink szerint. Szervezzünk konyhai beszélgetéseket, találkozzunk a plébániákon vagy a helyi klubokban, és építsünk ki olyan személyes hálózatokat, amelyek függetlenek az éppen aktuális rendszerektől.