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tisza tisza párt magyarország jobboldal

A polgári Magyarországot nem lehet csak úgy leakasztani a falról, hiába próbálják

2026. június 18. 05:31

A Tisza széles, de ingatag szövetségével szemben mi egy mély, szilárd és kikezdhetetlen közösséget állíthatunk fel. Egyszer már sikerült.

2026. június 18. 05:31
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Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

A munkakongresszus után kényszerű továbbgondolnunk a megújulásból fakadó teendőket és lehetőségeket. A szerkesztőségek átalakulása, valamint a munkahelyek választás utáni megszűnése is ebben sürget minket. A jobboldal elveszítette a kormányzásból fakadó kényelmes hátszelet és az intézményi biztonságot – most pedig, nem túl fokozatosan, azoktól az illúzióktól is megszabadulunk, amelyek elaltatták a közösség önvédelmi reflexeit. Sokan azt hitték, hogy a szellemi kohéziót – ami egykor megvolt – felválthatja a hátszél ereje.

Nem. A szilárdnak hitt bástyák kártyavárként omlanak össze, ha hiányoznak alóluk a mély, szerves alapok. Az ember.

A jobboldal jövőépítését ezért a legmélyebb gyökerektől, alulról felfelé kell elindítani – másképpen hasztalan. A szerves fejlődés eredményének tartós törvényszerűsége most a jobboldal legnagyobb ereje és esélye lehet, miközben a Tisza legnagyobb sérülékenysége is ebből fakad – de erről egy kicsit később.

Újfent a filozófus Nagy Ervinhez nyúlnék vissza: emlékeztetett minket arra, hogy a konzervativizmus nem elvont ideológia, hanem magatartásforma, amely normákban nyilvánul meg. Képesnek kell lennünk bevált értékeink megőrzésére nemzedékről nemzedékre, ugyanakkor képesnek kell lennünk alkalmazkodni a világ felgyorsult változásaihoz.

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A Tisza Párt mögött álló 3,4 milliós szavazóbázis rendkívül heterogén tömeg. Ebben a táborban egymás mellett ünnepeltek április 12-én a liberálisok és a kommunisták, ugyanúgy, mint a korábbi kormányzásból kiábrándult jobboldaliak.

Ezt a széles, ám szellemileg és belső értékrendjében egymásnak feszülő szövetséget felesleges egy másik, hasonlóan üres és felülről összetákolt politikai termékkel kihívni.

Azzal csak a saját vereségünket készítenénk elő. A jobboldalnak most arra van szüksége, hogy a saját mintáit kövesse: az alulról jövő, aprólékos építkezést és a mély értékközösség megszervezését. Ez a munka hosszú évekig fog tartani, de egy stabil és kikezdhetetlen közösség létrehozásának ez az egyetlen módja.

A feladatunk az, hogy a hétköznapokban, saját mikrokörnyezetünkben kezdjünk el értékalapú kisközösségeket építeni. Vissza kell térnünk a keresztény tanítások legalapvetőbb igazságához: az önzetlen, jóindulatú törődéshez és a cselekvő segítséghez. Nézzünk körül a saját utcánkban, a saját lakókörnyezetünkben. A jobboldali összetartást mikroszinten kell újjáélesztenünk. A gazdasági átalakulások most sokak egzisztenciáját sodorják veszélybe, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgoznak. Nekünk, egyszerű polgároknak kell egymás mellé állnunk. Ha látjuk, hogy a szomszédunk, a barátunk vagy egy egyházközségi társunk nehéz helyzetbe kerül, segítsünk neki lehetőségeink szerint. Szervezzünk konyhai beszélgetéseket, találkozzunk a plébániákon vagy a helyi klubokban, és építsünk ki olyan személyes hálózatokat, amelyek függetlenek az éppen aktuális rendszerektől.

Támogassuk egymást a mindennapi döntéseinkkel is.

Ha szolgáltatásra vagy termékre van szükségünk, keressük a helyi családi vállalkozásokat, valamint a tisztességes hazai iparosokat és termelőket.

Ezzel nemcsak a túlélésüket segítjük, hanem megerősítjük azokat a bizalmi szálakat is, amelyek nélkül nem létezhet egészséges társadalom. Ha képesek vagyunk az elosztórendszerek és a fentről jövő segítség nélkül is megszervezni saját szociális, kulturális és gazdasági köreinket, akkor közösségünk önjáróvá és elpusztíthatatlanná válik – valóban bebetonozottá.

A polgári Magyarországot nem lehet csak úgy leakasztani a falról, hiába próbálják. Az igazi polgári Magyarországot a szabad és önálló egyének hozzák létre, akik felelősséget vállalnak szomszédságukért és közvetlen környezetükért. Az elmúlt másfél évtized intézményesített gyámolítása elaltatta ezt az öntevékeny reflexet. Most, ebben a nehéz, kifacsart helyzetben újra meg kell tanulnunk az alulról jövő szerveződést. Ez a mi nostosunk, a hazatérésünk az alapokhoz. Találkozzunk a plébániákon, a kávézókban, egymásnál, és kezdjünk el újra beszélni valódi értékeinkről.

Vonjunk be minél többeket, keressük meg azokat a pontokat, ahol közvetlen környezetünkben segíteni tudunk. Bármi is tomboljon odakint.

Az értékeink melletti elköteleződés és a cselekvő szolidaritás az az alap, amelyre a jobboldalt újra fel lehet építeni. A Tisza széles, de ingatag szövetségével szemben mi egy mély, szilárd és kikezdhetetlen közösséget állíthatunk fel. Egyszer már sikerült.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 17 komment

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hegyivadász
2026. június 18. 07:23
Jól hangzik, de azért az a kérdés megkerülhetetlen, hogy hogy a faszba nem sikerült olyan szervezeti hátteret kiépíteni az elmúlt 16 évben, ami független az aktuális hatalomtól! Hogy lehetséges, hogy két hónappal a választási vereség után biztosnak hitt szervezetek omlanak össze? Azért ezért valakinek vállalni kellene a felelősséget!
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stormy
2026. június 18. 07:09
"A polgári Magyarországot" szerintem ez alapvetően fikció. a magyarok vagy cselédprolik vagy urizáló prolik. nem nagyon van más. valószínűleg ezért sem tudott az ország egyről a kettőre jutni soha.
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pollip
2026. június 18. 07:08
A Tiszásoknak üzenem: a Tisza sokkal jobb állapotban vette át az országot, mint 2020- ben a Fidesz -KDNP! Nem jöttek az uniós pénzek, mégis csökkent az államadósság és a gazdaság nem esett recesszióba. Mindenki jobban élhetett, mint korábban! Köszönet a Fidesz -KDNP -nek!
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Ízisz
2026. június 18. 06:51
🧡🇭🇺 "A bolsevik diktatúra legfőbb jellemzői: Egypártrendszer: A politikai hatalmat kizárólag a Kommunista Párt gyakorolta, minden más pártot és ellenzéki csoportot betiltottak. A párton belüli frakciókat is felszámolták.Terror és erőszak: Az államhatalom a rettegésre és az erőszakszervezetekre támaszkodott. A politikai ellenfeleket, egyházi személyeket és a rendszer ellenségének kikiáltottakat kivégezték vagy munkatáborokba hurcolták.Gazdasági államosítás: Bevezették a tervgazdálkodást. Felszámolták a magántulajdont, államosították a gyárakat, a bankokat és a földeket. Ideológiai monopolhelyzet: Az állam hivatalos ideológiájává a marxizmus-leninizmust tették. Az oktatást és a kultúrát teljesen áthatotta a pártpropaganda, a vallást pedig üldözték.A magánélet korlátozása: Megkísérelte a magánéletet is teljes kontroll alatt tartani. Korlátozták a gyülekezési- és sajtószabadságot. A rendszerrel szembenállókat kényszermunkatáborokba zárták." Ezt👆 valósítja meg a Tisza kormánya. 💯❗
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