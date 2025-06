Több mint egy órán át kerülgette Magyar Péter a témát, éltette-e Ukrajnát Ruszin-Szendi a NATO-üléseken

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz társaságában, miközben a honvédelmi bizottság éppen a volt vezérkari főnök ügyét tárgyalta.

Mint ismert: a testület zárt ülésen értékelte, hogy amikor Ruszin-Szendi még vezérkari főnök volt, akkor a különböző nagy nemzetközi fórumokon – a NATO-ban és az EU-ban – pontosan milyen kijelentéseket tett;

éltette-e Ukrajnát a háború idején elterjedt „Slava Ukraina” felkiáltással, valamint, hogy eltért-e a magyar kormány békepárti álláspontjától.

Magyar szerint Ruszin-Szendi Romulusznak „kettő percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet”, és véleménye szerint ezért nem hívták meg a zárt ülésre.

Arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz valóban „Slava Ukrainázva” éltette-e Ukrajnát, a több mint egyórás sajtótájékoztatón nem sikerült egyértelmű választ adni.

Maga a kifejezés el sem hangzott a sajtótájékoztató ideje alatt – sem Magyar és Ruszin-Szendi részéről, sem a jelenlévő újságírók részéről –, és amikor egyetlen rövid félmondat erejéig egyáltalán szóba került a téma, úgy kerülgették, mint macska a forró kását, mondván, Ruszin-Szendi nem mondhat el minősített adatokat.

Ellenben a volt vezérkari kijelentette: „Ha nekem börtönbe kell menni, hogy a Tisza kétharmaddal vagy négyötöddel nyerjen, én az életemet is feltenném ezért az országért,

akkor bemegyek a börtönbe, majd küldenek ropit meg pizzát, és még többet edzek”.

Majd azt is hozzátette, szerinte erre nem kerül majd sor. „Minden személyes szenvedést vállalok, amíg én kitartok, tartsatok ki ti is. Ezt a pár hónapot már fél lábon is kibírjuk” – fogalmazott a volt vezérkari főnök.

