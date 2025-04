Orbán Viktor: A Tisza Párt egy brüsszeli párt, a gazdái Brüsszelben vannak (VIDEÓ)

Orbán Viktor a Hont Andrásnak adott interjújában úgy fogalmazott, a Tisza Párt egy külföldről finanszírozott és fenntartott dolog, amely mögött megjelentek a baloldali oligarchák és az Európai Unió. A kormányfő kijelentette,

a Tisza „gazdái” Brüsszelben vannak, és ők azt csinálják, amit ott mondanak nekik.

A miniszterelnök szerint a szuverenitásvédelemnek nagy kihívást jelent a következő időszakban az, hogy van egy olyan párt, ami „vállaltan (...) a baloldali oligarchákon túl a brüsszeli gazdáinak akaratát hajtja majd végre a magyar politikában, ha erre lehetőséget kap”.

Orbán Viktor rámutatott, az elkövetkezendő választás politikai küzdelme is arról szól majd, hogy a Tisza ne kapja meg a lehetőséget. Videójához pedig azt írta: „Van, ami nem változik, a magyar ellenzéknek most is Brüsszel parancsol.”

