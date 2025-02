„A jóérzésű magyarok döbbenten hallgathatták Orbán évértékelőjét, ahol a miniszterelnök több őrült ötlete mellett egyértelmű támadást intézett a gyülekezési szabadság és az LMBTQ-közösség ellen is. A Pride betiltása? Tesztelni kell a tűréshatárát a választóknak; mennyi fér még bele? Orbán azt üzente a Budapest Pride szervezőinek, hogy »ne bajlódjanak« az idei rendezvénnyel, azaz arra utalt, hogy a kormány meg fogja akadályozni az idén már 30. alkalommal tartandó Pride felvonulást. Ez nemcsak az orosz minta szolgai követése, hanem egyben egyértelmű kísérlet arra, hogy elhallgattassa azokat, akik kiállnak az egyenlőség és a szabadság mellett.

A Pride nem csak egy buli – hanem az egyetlen magyar felvonulás, ami évről-évre képes több, mint harmincezer, alapvető jogokban hívő embert megmozgatni. Egy demokráciában és jogállamban nem a miniszterelnök, de még csak nem is a kormány dönti el, kik vonulhatnak fel az utcán. Ez egy alapjog, amellyel azok is élhetnek, akik nem tetszenek az éppen hatalmon lévőknek. Mi nem tehetünk mást, mint hogy minden eszközzel küzdünk a most bejelentett kormányzati akarat ellen. Nekünk Európában a helyünk, ahol voltunk-vagyunk és leszünk: itt az LMBTQ-emberek nem másodrendű állampolgárok, és nem tűrjük el, hogy az Orbán-kormány még tovább korlátozza a jogainkat! Kiállunk a közösség mellett, és nem engedjük, hogy a gyűlöletpolitika irányítsa az országot!”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner