„Az amerikai liberálisok egy világméretű rendszert építettek ki azzal céllal, hogy az ideológiájukat és politikájukat más országokban is elterjesszék. Ebben a műveletben az USAid játszotta a legfontosabb szerepet.

Aktivistacsoportok és újságírók ezreit pénzelték a világ minden pontján.

Ezek a szervezetek aztán terjesztették és képviselték a bevándorlást támogató álláspontot, a genderpolitikát, mint ahogy a háborús propagandát is.

Azzal, hogy a Trump-kormányzat elkezdte nyilvánosságra hozni a szerződéseket, egyre többet tudunk ennek a hálózatnak a működéséről.

A számok megdöbbentőek. Tengerentúli összesítések szerint 6600 újságírót és 707 médiumot finanszíroztak, többek között Magyarországon. A brüsszeli elit szócsöve, a Politico egymaga 34 millió dollárt kapott.

Amerikában ez a politika megbukott és fel fogják számolni. Ezért most az a kérdés, hogy Brüsszelbe telepítik-e a pénzcsapokat, sikerül-e elérniük, hogy az európai adófizetők finanszírozzák tovább ezeket az aktivistákat.

Ha rajtunk múlik, nem fog.”