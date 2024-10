Vallott a baloldali elítélt: varsói mintára vennék át a hatalmat Magyarországon

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

A Momentum beismerte, hogy a baloldal a lengyel kormány megdöntésének Brüsszel által támogatott módszerét alkalmazná Magyarországon is. Fekete-Győr András – akit jogerősen elítéltek – kifejtette, hogy a varsói modellt szeretné megvalósítani hazánkban, ami egy erőszakos politikai leszámolásra épülne. A bíróság ítélete után Fekete-Győr kijelentette, azon fog dolgozni, hogy hazahozzák Varsóból a kormányváltáshoz vezető „jó példákat”, és ezeket felhasználják a rendszerváltás érdekében 2026-ban – számolt be a Magyar Nemzet.

Ezzel Fekete-Győr, a Momentum korábbi elnöke elismerte, hogy pártja már évek óta aktívan dolgozik Magyarország ellen.

A parlamentből kiszorult politikus a közösségi oldalán azt is közölte, hogy az elveszített mandátumát Cseh Katalin fogja átvenni, aki a 2022-es közös ellenzéki listán csak a 276. helyen szerepelt. EP-képviselőként Cseh sokszor nyíltan bírálta Magyarországot, így mostantól már a magyar parlamentben is képviselheti a brüsszeli liberális elit érdekeit. A régi-új terv tehát a kormány megbuktatása, ahogyan az uniós intézmények egy éve tették Lengyelországban.

Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Lengyelország példáján keresztül világosan látszik, mit terveznek Magyarországon a progresszív erők. Donald Tusk Lengyelországban a „liberális demokrácia” visszaépítésére hivatkozik, de valójában jogsértések sorát követi el, mint például ellenzéki politikusok bebörtönzése, a közmédia erőszakos elfoglalása, vagy a bírósági vezetők eltávolítása – miközben Brüsszel csendben marad.

A baloldal terve itthon is a Tusk által megalkotott varsói modell megvalósítása, azaz egy erőszakos politikai leszámolás”

– hangsúlyozta az elemző, aki szerint „Fekete-Győr András kijelentése nyílt beismerése annak, hogy a varsói modell meghonosításán dolgoznak”.

„A hazai baloldal már a legutóbbi országgyűlési választások előtt sem titkolta, hogy ugyanerre készül: az alaptörvény egyszerű többséggel történő módosítása, különböző vezetők, például a legfőbb ügyész jogellenes elmozdítása is a programjuk részét képezte. Nehéz elképzelni, hogy az Európai Néppárt, melynek Tusk elnöke is volt, mást tartogatna hazánknak, mint Lengyelország számára. Ebben természetesen a baloldali és a liberális szövetségeseire, így a Momentumra is számíthat” – tette hozzá a lapnak Szikra Levente.