Rácuppant Magyar Péter az instán Szoboszlai Dominik 2,5 millió követős profiljára – nem lett jó vége a lájkvadászatnak

„Step by step”, vagyis „Lépésről lépésre” – írta a Liverpool legutóbbi győzelmét ünnepelve Szoboszlai Dominik az Instagramon. A 2,5 millió követővel rendelkező magyar klasszis profilja alatt azonban gyorsan megjelent Magyar Péter kommentje is, nem is akármiért.

Mint a Mandiner megírta: áradozik a brit sajtó Szoboszlairól, az elemzők elájultak a magyar klasszis legutóbbi mérkőzésen nyújtott teljesítményétől. Mint írják: Szoboszlai kulcsszerepet tölthet be a Liverpoolnál Arne Slot irányítása alatt.

Így cuppant rá Magyar Péter Szoboszlai bejegyzésére

A kiváló magyar sportoló bejegyzése alá Magyar Péter is kommentelt, csakhogy nem gratulált, hanem a Tisza Párt szlogenjét írta, amely részben (Lépésről lépésre, tégláról téglára... – a szerk.) megegyezik a Szoboszlai által kiírt ünneplő szöveggel, noha a klasszis nyilvánvalóan nem a Tisza Párt szlogenjével ünnepelte csapata győzelmét.

Szoboszlai bejegyzése alatt Magyar kommentjének köszönhetően azonnal egymásnak estek a kormánypárti és tiszapárti kommentelők, és bejegyzéseikből könnyen kiolvasható:

Magyar Péter oda vitte a politikát, ahová nem kellett volna.

