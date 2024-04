Nyitókép: Facebook

„Éreztem egy illatot és eszembe jutott egy emlék. A Margit-szigeten futottam, most végeztem a szokásos körömmel, de ez most más volt, mint a többi. Egy pillanat illata, egy pillanat emléke állított meg. Gyerekkoromban a foci edzéseken éreztem hasonlót. A természet, az önfeledtség, a szabadság, a béke illata. Egyetlen pillanat, mégis benne van az életünk. Megálltam és arra gondoltam, hogy mennyire jó helyen élünk, mennyire jó nekünk, magyaroknak. Egy pillanat! Amit minden erőnkkel meg kell őriznünk. Azt szeretném, hogy amikor a fiam annyi idős lesz, mint most én, akkor ő is megállhasson egy ilyen pillanatra és ugyanezt érezze.”