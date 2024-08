U.i.: Most éppen azon rugózik a sok brüsszeli idióta gazember, hogy fehérorosz és orosz munkavállalók kapnak vízumot, ha nálunk akarnak dolgozni. És a vízum kiadásának feltétele természetesen szigorú biztonsági ellenőrzés.

Ezek a brüsszelita gazemberek ott nyugaton ezekből a terrorista gazemberekből engedtek be minden ellenőrzés és papír nélkül százezreket a saját országaikba, most meg mossák kezeiket és parancsba adják, hogy nem szabad beszélni a terroristák, a gyilkosok és erőszaktevők származásáról. Ez és ennyi, amit képesek csinálni. Hogy is szól a csehek közmondása? »Muszáj rendnek lenni! – mondta a nagymama, és berúgta a szart a szőnyeg alá…« Ki hitte volna, hogy a csehek életfilozófiája fog elterjedni egész nyugaton…”

***