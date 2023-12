„Nem véletlen, hogy a konfliktusok az Elnöki Iroda és a polgármesterek között korán megkezdődtek. Folyamatos, bár nem túl éles adok-kapok bontakozott ki a központi hatalom és a kijevi városvezető, Vitalij Klicsko között, nem kis részben azért is, mert az egykori bokszoló neve már a Majdan óta újra és újra felmerül az elnökválasztások lehetséges esélyesei, és így jelen esetben Zelenszkij potenciális kihívói között. A »nép szolgái« már megválasztásuk óta tervezik, hogy Kijevben is elválasszák egymástól az összes többi régióban egyébként elkülönülő állami adminisztráció és a polgármesteri hivatal funkcióit, megfosztva ezzel Klicskót bizonyos jogköreitől, a polgármester népszerűsége és vélhetően jó nyugati kapcsolatai miatt azonban erre mindeddig nem került sor. Környezetének több tagja ellen azonban eljárás indult, maga a polgármester pedig autoriter rendszer kialakításával vádolta meg az elnököt, így felhőtlennek továbbra sem nevezhető a kijevi központi és helyi hatalom viszonya.

Klicskón kívül persze más erős emberek is vannak, akik – legalábbis eddig – állni tudták a rájuk nehezedő nyomást (vagy titokban alkut kötöttek a Bankovával). Így a kormányzatot még a háború alatt is bíráló, korábban Petro Porosenko szövetségeseként fellépő Borisz Filatov pozíciója, úgy tűnik, nincs veszélyben, Hennagyij Truhanov odesszai városvezető az ellene folyó eljárás, és rövid ideig tartó előzetes letartóztatása ellenére is hivatalában maradt, és Andrij Szadovij lembergi polgármester – aki ellen szintén folyik eljárás – is stabilan ül a székében.”