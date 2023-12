A Sin Bet ígéretet tett: az egész világon le fogják vadászni a Hamászt!

Izrael le fogja vadászni a radikális iszlamista Hamászt Libanonban, Törökországban és Katarban is, még akkor is, ha ez éveket vesz igénybe – jelentette ki Ronen Bar, a Sin Bet izraeli belbiztonsági szolgálat főnöke egy felvételen, amelyet vasárnap tett közzé a Kan közszolgálati média. Egyelőre nem világos, hogy Bar mikor beszélt erről és kinek. A belbiztonsági szolgálat nem nyilatkozott az ügyben. „A kabinet kitűzött elénk egy célt – az utca nyelvén szólva – , hogy megsemmisítsük a Hamászt. Ez a mi Münchenünk. Mindenhol ezen leszünk, a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Libanonban, Törökországban és Katarban is.

El fog tartani néhány évig, de ott leszünk, hogy elvégezzük ezt”

– hangsúlyozta a Sin Bet főnöke. Bar nyilatkozatában a 11 izraeli állampolgár halálával végződő, 1972-es müncheni olimpián végrehajtott palesztin terrortámadásra adott izraeli válaszra utalt. A zsidó állam akkor célzott támadásokat indított több országban a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet tagjainak és vezéreinek megölésére. A művelet évekig eltartott.

(MTI)

Kép forrása: AHMAD GHARABLI / AFP