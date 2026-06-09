Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Boris Johnson könyv Magyar Péter

Nem olyan nehéz megfejteni, miért pózol Magyar Péter egy Boris Johnson által jegyzet Churchill-monográfiával

2026. június 09. 07:38

A többi irreleváns.

2026. június 09. 07:38
null
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
X

„mert ezen keresztül is azt akarja kommunikálni, hogy ő annyira konzervatív, hogy ihaj, hiszen egy tory kormányfő írását forgatja egy tory kormányfőről. elég egyértelmű, hogy a saját, már meglévő táborának ez ganz egal, megszoktuk, hogy egykori szikrások is felveszik a díszmagyart, ha ezzel kapnak egy lenéző pillantást Péter uruktól, ez azoknak szól, akik világnézeti alapon _nem_ a Tiszára szavaztak, de meghódíthatóak.

és nyilván nem is a mi hazánkosoknak, azokat nagyon helyesen nemigen lehet befolyásolni egy tragikusan káoszos, hazugságokkal teli, bukott miniszterelnök, meglehet, komoly tudással megírt könyvével, amely egy vérszomjas háborús bűnösről szól, akinek szégyen, ha bárhol lehet bármilyen hazai reputációja - hoppá, akkor eddig az én ízlésemre is igaz -, nem, nem, ez a fideszeseknek üzenet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

a világnézeti alapon fideszesnek szól, nem ügyetlenül, mint azt eddig is láttuk.

a többi irreleváns.”

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. június 09. 07:58
Azért pózol, mert egy drogos pszichopata pojáca, mert azt képzeli, hogy egymagában ő maga Kádár János, Rákosi Mátyás és Szálasi..
Válasz erre
0
0
bbcord
2026. június 09. 07:56
A képről lejövő üzenet csak a nárcisztikus póz. Tetszelgés. Semmi több.
Válasz erre
0
0
machet
2026. június 09. 07:55
Hogy miért?Hát mert egy majom a csávó.
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. június 09. 07:50
A Csipke Józsikáról írt tudományos munka tanulmányozása hihetőbb lenne...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!