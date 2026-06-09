„mert ezen keresztül is azt akarja kommunikálni, hogy ő annyira konzervatív, hogy ihaj, hiszen egy tory kormányfő írását forgatja egy tory kormányfőről. elég egyértelmű, hogy a saját, már meglévő táborának ez ganz egal, megszoktuk, hogy egykori szikrások is felveszik a díszmagyart, ha ezzel kapnak egy lenéző pillantást Péter uruktól, ez azoknak szól, akik világnézeti alapon _nem_ a Tiszára szavaztak, de meghódíthatóak.

és nyilván nem is a mi hazánkosoknak, azokat nagyon helyesen nemigen lehet befolyásolni egy tragikusan káoszos, hazugságokkal teli, bukott miniszterelnök, meglehet, komoly tudással megírt könyvével, amely egy vérszomjas háborús bűnösről szól, akinek szégyen, ha bárhol lehet bármilyen hazai reputációja - hoppá, akkor eddig az én ízlésemre is igaz -, nem, nem, ez a fideszeseknek üzenet.