„A magáról túl sokat gondoló, nagyképű Nagy Ervinnek már éppen ideje volt elhúzni a nótáját. Magyar Péter táskahordozója és sofőrje úgy tűnik, már kiheverte, hogy az RTL Sztárbox című műsorában gyakorlatilag feltörölték vele a padlót.

Újabban rendre megszólal és bicskanyitogató stílusban fényezi Magyar Pétert, majd rendszeresen kijelenti, soha nem állt be politikai formáció mögé, csak most kötelezte el magát a dollárbaloldal új figurája mellett. Az igazság ezzel szemben az, hogy nagyon is elkötelezte magát, például a legutóbbi választás alkalmával, ahol nyíltan kiállt a baloldali összefogás közös miniszterelnök-jelölje, Márki-Zay Péter mellett.

Akkor benne látta jövőt, most Magyarban. Ilyen egy igazi szélkakas!

Az interneten egyre nagyobb népszerűségnek örvendő netzenész, Wellor megelégelte Nagy Ervin ámokfutásait és a tőle megszokott stílusban komponált neki egy szuper kis dalt, amit a fa alá tehet a baloldali színművész.

Érdemes pár sort idézni az új nótából:

»Amit beszélsz, totál katyvasz,

megint tőled kapok agyf@szt,

művészeted nem nagy etwas,

főleg bunkókat alakítasz.

Te vagy a srác ott szembe’,

irántad bárkinek van ellenszenve,

bár sztárnak vagy felkenve,

1 jó filmed se jut most eszembe.

Téged imádott az egész gimi,

a legjobb szereped a Zámbó Jimmy.

RTL-t nézni általában nem szoktam,

de azt százszor láttam, hogy kiütnek a Sztárboxban. […]«

Ervin meglepetésajándékát itt hallgathatják meg, nem mindennapi élmény, annyi bizonyos:

Wellor jobbegyenese keményen betalált.”