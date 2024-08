Fotó: MTI/Kovács Attila

„Sokan és sokszor – nem ritkán politikai gellert adva a jelentésének – használják manapság a »béke« kifejezést, pedig ez is valami olyan, amit jó lenne nem olcsó politikai valutaként elkoptatni. Régóta mondjuk a turisztikai szakmában, hogy a turizmus a »béke iparága« és ebben jóval több van, mint amit elsőre belegondolnak. Hosszú évtizedek óta foglalkozom turizmuspolitikával, már kormányzati időszakban (ami nem most volt) is felelőse voltam ennek a területnek, azóta csak még intenzívebben képeztem magam a témában, hogy előbb tíz éven át az Európai Parlamentben kezeljem az iparág ügyeit, most pedig néhány hete az ENSZ szakosított turisztikai szervezetének (UN Tourism) legyek az uniós intézményekhez rendelt, brüsszeli nagykövete. Ez utóbbi pozícióimból is írom az alábbi jegyzetet, amelyben elsősorban arra akarok rámutatni: ha nem rövidtávú gondolkodással és politikai csőlátással kezeljük a turizmus ügyét, akkor Magyarország és a régió jelentős sikereket arathat az épp teljes átalakulás előtt álló iparágban. Csak rajtunk múlik.

Kevesen gondolnak bele, de tény, hogy a turizmus a harmadik legerősebb gazdasági ágazat Európában, amely közel huszonötmillió embernek biztosít megélhetést és közel 350 milliárd euró éves bevételt teremt. Csak, hogy érzékelni lehessen a szektor rohamtempójú fejlődését: 1950-ben még alig 25 millió turistát tartottak nyilván a világban, 2000-ben már 700 milliót, 2012-ben ez a szám elérte az egymilliárdot, hamarosan pedig átlépjük a kettőt.

Nagyon impulzív emelkedést mutatnak a Magyarországot érintő számok is: a hazánkba érkező külföldiek kiadásai, vagyis nálunk elköltött pénzének mértéke (nyilván a vendégéjszakákkal együtt) folyamatosan és biztosan növekszik. Öt évvel ezelőtt még csak súrolta a kétezer-milliárdos összbevételt, de a Covid-járvány időszakának kényszerű bezuhanása után hamar újra átlépte ezt a számot, sőt, a tavalyi évben az elérhető hivatalos statisztikák szerint már a háromezer-milliárdot is meghaladta. Hasonlóan emelkedő számokat mondanak az elemzők a belföldi turizmus fejlődése kapcsán is: az öt évvel ezelőtt belföldi turisztikai költés tíz év múlva várhatóan bőven másfélszer annyi lesz, de a turizmusban meglévő munkahelyek száma is minden mátrix szerint rohamosan nőni fog a következő tíz évben.