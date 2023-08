Rendszeresnek bántalmaznak egy fóti hajléktalant

Rendszeresen bántalmaznak és levizelnek egy 60 éves hajléktalan férfit Fóton - írja a Metropol. A portál a közterületeken élő Tóth Gábor Tamással készített interjút, a férfi állítása szerint hosszú évek óta Fót közterületein éli életét, buszmegállók közelében, parkokban vagy parkolókban húzza meg magát.

Elmondta, egészen három hónappal ezelőttig nem akadt különösebb problémája az emberekkel, környezetét tisztán tartja, nem kötözködik és nem is koldul. Három hónappal ezelőtt a férfi összetalálkozott egy fiatalokból álló társasággal, akik az elmondása szerint azóta már többször is bántalmazták őt.

„Egy szőkésbarna, jól kigyúrt, 80 kiló körüli fiú egy barna barátja kíséretében rendszeresen megver”

– fogalmazott. Az áldozat azt is elpanaszolta, hogy a fiatalok több alkalommal le is vizelték őt. A férfinek meggyőződése, hogy a fiatalok megszervezik az akcióikat. „Mindig este jönnek, és a feladatokat is felosztották maguk között. Az egyikük tőlünk 5-6 méterre megáll, és csak figyeli az utcát, hogy tiszta-e a levegő, és ha nem jönnek lehetséges szemtanúk, értesíti a barátját, hogy »minden rendben!« – részletezte a támadásokat.

A férfi azt is elmondta, hogy azért nem tett még eddig rendőrségi feljelentést a bántalmazások ügyében, mert nem ismeri az elkövetők nevét.

***

