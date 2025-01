Pablo Escobar elbújhat, akkora drogállamot hozott létre Aszad Szíriában

Érdekesség, hogy a captagonból bőven jutott exportra is, ugyanis az Öböl-menti, olajban dúskáló országok mellett Szaúd-Arábia fiataljai között is népszerű lett a drog, de jutott belőle nagy számban a szomszédos Jordániába is. A BBC hosszú tudósítása kitér többek között arra is, hogy Rijád egy időre felfüggesztette Libanonból származó zöldség- és gyümölcsimportot, ugyanis a szaúdi hatóságok nem egyszer olyan konténereket találtak, amelyek captagon-tablettákkal voltak tele.

Fotó: Aris MESSINIS / AFP

A brit közmédia szerint a szír kormányerők vezette hadsereg is kivette a részét a kábítószer-kereskedelemben, leginkább a negyedik hadosztály, amelyet Bassár el-Aszad testvére, Maher vezetett.

Családi biznisz

Maher el-Aszad nem ismeretlen a nyugati világ előtt, a korábbi szír elnök mellett neki volt a bukásig az egyik legnagyobb hatalma főparancsnokként. Számos nyugati állam szankciós listára helyezte Mahert, miután 2011-ben az Aszad-ellenes tüntetéssorozat során véres megtorlásokra adott parancsot, amelyek miatt sodródott polgárháborúba az arab ország. Franciaország nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott Maher ellen, mivel őt tartják a 2013-as szíriai vegyifegyver-támadás egyik fő felelősének.

Az tisztán látható, hogy az ország irányítását átvevő Hay'at Tahrir al-Sham hadat üzent a kábítószer-kereskedelemnek, szakértők úgy vélik, hogy a következő nagy csomópont Irak lesz, ahol az egekbe szökött a függők száma.

Nyitókép: OMAR HAJ KADOUR / AFP