Daniel Freund 24 óra alatt ötször posztolt Magyarországról

Daniel Freundnak a szívügye Magyarország. Ez abban nyilvánul meg, hogy a német EP-képviselő napjában többször is foglalkozik hazánkkal. Most viszont látszik, hogy tényleg nem áll szándékában leállni, az elmúlt 24 órában „csupán” ötször foglalkozott hazánkkal.

Apró megjegyzés: Freundot jövőre újra kéne választania a német állampolgároknak, hozzájuk pedig nem sokat beszélt az elmúlt négy évben. Kohán Mátyás így fogalmazott erről: „Freund 2019-ben a Zöldek EP-listájának 20. helyéről, azaz utolsóelőttiként slisszant be az Európai Parlamentbe. Ezt az eredményt a párt 2019-ben népszerűségének csúcsán, 20,5 százalékos támogatottsággal érte el, ekkor másodikak voltak a jobbközép CDU/CSU mögött.

Ma ugyanakkor a közvélemény-kutatások már csak a negyedik helyre mérik a Zöldeket, megelőzte őket nemcsak a szociáldemokrata SPD, de még a folytonos vezetési válságban leledző jobboldali AfD is, ráadásul támogatottságuk folyamatos csökkenő trendet mutat. Egy most vasárnapi EP-választáson messze nem lenne a német Zöldeknek 21 képviselőjük,

Ha bent akar maradni, számos helyet előre kell lépnie a listán – ezt pedig csak Magyarország szapulása által érheti el, egyéb témája ugyanis nincsen, Németországot érintő témákban egyáltalán nem beszél német választóihoz.”

