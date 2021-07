Kormányinfó: Brüsszel hiába akarja elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjünk az óvodákba, iskolákba

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz, hogy elutasították a magyar igényeket, folyamatosan zajlanak a tárgyalások a helyreállítási alap ügyében.

A kormány tárgyalt az Európai Parlamentben zajló mai vitáról, példa nélküli támadás zajlik ugyanis Magyarország ellen – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, elfogadhatatlan, tűrhetetlen, a legalja az, ha olyan képviselő vezetésével folyik mindez, akit meleg bosszúpornó miatt elítéltek kétéves szabadságvesztésre. A miniszter szerint jól látszik a civilizációs szakadék Magyarország és az Unió egyes részei között a gyermekek védelmét illetően. A magyar kormány a felnőttek életébe nem szól bele, de az óvodákba, iskolákba nem engedi be az LMBTQ-aktivistákat.

Álhírek jelentek meg a helyreállítási alap ügyében, bár az Unió előállt abszurd követelésekkel, de az nem igaz, hogy elutasították volna a magyar igényeket – fogalmazott Gulyás Gergely. Hetek óta zajlanak a tárgyalások, a kormány azt reméli, hogy a közösségi jog lesz az irányadó a Bizottság számára, s akkor meg tudunk állapodni ebben a kérdésben.

A kötelező oltás bevezetése nincs napirenden

A járványügyi szempontból jól állunk, hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, de a negyedik hullám, a delta variáns – amely a britnél is veszélyesebb – azokat veszélyezteti, akik nem oltatták be magukat. Napok óta olyan betegek halnak meg, akik nincsenek beoltva – jelentette ki a miniszter.

Személyre szóló oltási akciót indít a kormány,

a háziorvosok személyesen felkeresik azokat, akiket nem oltottak be. Minden vakcina esetén vizsgálják, hogy kell-e harmadik oltás, egyelőre erre nincs szükség – állítja Gulyás Gergely. A kötelező oltás bevezetése nincs napirenden, de társadalmi vitát lehet arról folytatni arról, hogy hol – oktatás, munkahelyek – lehet megkövetelni az oltakozást. A politikus felelőtlenségnek tartja az antitestvizsgálatot, mert bizonytalan az eredménye.

A kormány tárgyalt az építőanyagok drámai mértékű drágulásáról, különösen a fa- és fém ára emelkedett jelentősen. Ezért a kivitel engedélyköteles lesz október elsejétől, viszont azonnali hatállyal bejelentési, regisztrációs kötelezettséget vezetnek be az exportra – közölte. A fuvarozást is nyomon fogják követni, ezt is be kell jelenteni.

Magyarországot nem lehet zsarolni

Ma 4 millió 607 ezer a foglalkoztatottak száma, ez 55 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor volt. A második negyedévben a gazdasági növekedés kiemelkedő volt, várható, hogy elérjük az évi 5,5 százalékos bővülést – mondta a miniszter. Ebben az esetben a kisgyermekes családok jövőre megkapják a 2021-ben befizetett szja-t egy bizonyos korlátig.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, Magyarországot nem lehet zsarolni, bírósági döntés nélkül nem vonják vissza a gyermekvédelmi törvényt, ezt nem lehet a helyreállítási alaphoz, a kifizetésekhez kötni.

Vera Jourová persona non grata, Magyarország nem tárgyal vele.

Budapest készen áll a magyar-ukrán csúcstalálkozóra. Magyarország mindig támogatta Ukrajna euroatlanti integrációját, de addig lesz magyar vétó, amíg a kisebbségeket illetően nem áll vissza legalább a korábbi jogi helyzet – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Azt is elmondta a miniszter újságírói kérdésre, hogy ha a társadalom 85 százaléka be lenne oltva, a delta variáns ellen is meglenne az immunitás, de a matematikai modellek szerint a negyedik hullám még a második csúcsát sem érheti el.

Romlott Budapesten a helyzet

Az RTL Klub kérdésére azt válaszolta Gulyás Gergely, hogy sok Pfizer- és Sinopharm-vakcina áll rendelkezésre, ezek szavatossága még elég hosszú ideig fennáll. A kormány nem tárgyalt arról, hogy csökkenteni kellene-e a drága üzemanyagok adótartalmát, de figyelemmek kísérik a folyamatokat.

Lényegesen több a fővárosban a dugó, a hajléktalan és a szemét – értékelte a Magyar Fórum felvetésre Budapest elmúlt másfél éves helyzetét a miniszter.

Gulyás kérdésére azt mondta, hogy

visszavonják a mostani civil törvényt,

a pontos összeghatár akkor lesz ismert, ami felett nyilvánosságra kell hozni az adományozót.

A Hír tévé megemlítette, hogy az Európai Parlamentben Dobrev Klára homofóbnak nevezte Orbán Viktort. Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy amikor a DK-s politikus nagyapja az Országgyűlés elnöke volt, akkor még a homoszexualitás bűncselekmény volt Magyarországon, ezért inkább ezzel kellene foglalkoznia.

A kormány álláspontja



A gyermekvédelem azt jelenti, hogy Brüsszel hiába akarja elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjünk be az óvodákba, iskolákba. Mi erre nem vagyunk hajlandóak. Természetesen Magyarország mindenki méltóságát tiszteletben tartja. A magyar kormánynak semmi dolga nincs azzal, hogy felnőttként ki, miként éli az életét, ha a jogszabályokat betartja. De a gyermekvédelem állami kötelezettség, felelősség. Ezt nemcsak a magyar alaptörvény határozza meg, hanem az EU-charta is, amelynek 11. szakasza kimondja, hogy a gyermekek nevelésének feladata elsősorban a szülő kötelezettsége, ami nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés.

Nyitókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2021. június 24-én. MTI/Balogh Zoltán